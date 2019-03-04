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Yeditepe Üniversitesi Diş Hastanesi 4’üncü kez uluslararası kalite belgesi aldı

SAĞLIK HABERLERİ  | 04.03.2019 12:37 | Son Güncelleme

KÜRESEL sağlık hizmetlerinde altın standart olarak kabul edilen JointCommission International (JCI) tarafından akredite edilendünyadaki ilk diş hastanesi olanYeditepe Üniversitesi Diş Hastanesi,dördüncü kez akreditasyon aldı.

Yeditepe Üniversitesi Diş Hastanesi 4’üncü kez uluslararası kalite belgesi aldı

İSTANBUL, (DHA) - KÜRESEL sağlık hizmetlerinde altın standart olarak kabul edilen JointCommission International (JCI) tarafından akredite edilendünyadaki ilk diş hastanesi olanYeditepe Üniversitesi Diş Hastanesi,dördüncü kez akreditasyon aldı.

Yeditepe Üniversitesi Diş HastanesiJointCommission International (JCI)akreditasyonu alan dünyadaki ilk diş hastanesi olma özelliğini taşıyor. 3yılda bir tekrarlayan denetimlerdekalite ve hasta güvenliği alanındaki en iyi uygulamaları belirleyen, ölçen ve küresel sağlık hizmetlerinde altın standart olarak kabul edilen JCI akreditasyon denetimini, 2009, 2012 ve 2015 yıllarının ardından 2019’da da başarı ile geçti. Yeniden belgelendirme sürecine girerek Ocak 2019’da, yapılan saha ziyareti ve incelemeler sonucunda tüm süreçlerindeyaklaşık bin standart açısındandeğerlendirilerekdördüncü kez akredite oldu.

“KALİTE ASLA TESADÜF DEĞİLDİR”

Yeditepe Üniversitesi Diş Hastanesi İdari Koordinatörü Dr.Öğr.Üyesi Pınar Kılıç Aksu, JCI’nın hastaneyi üç gün boyunca alanında tecrübeli iki uzmanı ile detaylı olarak denetlediğine dikkat çekti. Aksu, “Hedefimiz, sürekli daha iyiye gitmek. Her denetimde ilerlediğimizi somut olarak görmek son derece mutluluk verici. ‘Kalite asla tesadüf değildir’ ilkesi ile yola çıktık ve Yeditepe Üniversitesi Diş Hastanesi’nin her üyesinin aktif rolü olduğuna inanarak mükemmele giden bu kalite yolculuğumuza devam ediyoruz. Tüm çalışmalarımızın odağıhastalarımız ve çalışanlarımızdır. Tüm süreçlerde dünya standartlarında hizmet sunma anlayışı, hizmet kalitemizi şekillendiriyor” dedi.

"AMACIMIZ SADECE DENETİM İÇİN ÇABA SARF ETMEK DEĞİL”

JCI denetim sürecini anlatan Yeditepe Üniversitesi Diş Hastanesi Tıbbi Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Fatih Cabbar ise, “Bakış açımız denetime hazırlanmak ya da sadece denetim için bir çaba sarf etmek değil. JCI’ın belirlemiş olduğu standartları, asgari standartlar olarak kabul edip kendimizi bunların üzerinde tutmayı amaçladık her zaman. Bu değerleri, denetimlerden bağımsız olarak kurumumuzun var oluş felsefesi olarak kabul ediyoruz” diye konuştu.

JCI yetkililerinin, Yeditepe Üniversitesi Diş Hastanesi’nin tüm birimlerini denetlediğini ve kalite kültürünün organizasyonun her noktasında yerleştiğini görmekten etkilendiklerini belirten Kalite Müdürü Medine Yetim ise“Denetim ekibinin ilgilerini çeken bir diğer unsur ise kurum içinde her bireyin ortak değerlere sahip olduğunu görmek oldu. Tüm ekibin son derece samimi ve şeffaf olmalarından etkilendiler. Çalışanların bu başarısıyönetim kurulundan sahaya kadar, tüm birimlerin temeline yerleşmiş olan bütünlüğündenkaynaklanmaktadır. Ekip lideri İdari Denetçi MaureenJudd-vanEerd ve Klinisyen Denetçi David LooseYeditepe Üniversitesi Diş Hastanesinden çok etkilendi” ifadelerini kullandı.

JOINT COMMITION INTERNATIONAL HAKKINDA

Bu akreditasyon, hastanelerin gönüllü olarak başvurduğuuluslararası sağlık yönetim standartlarına sahip ve gelişimini giderek yükseltmeyi hedeflediğine dair uyum belgesidir. Kaliteyi iyileştirme, maliyetleri düşürme, verimliliği arttırma, kurum güvenilirliğini arttırma ve imajını sağlamlaştırma, sağlık hizmetleri yönetimini iyileştirme, eğitim sağlama, iş tatmininin artmasını sağlama, tarafsız ölçme ve değerlendirmeyi sağlama amacı taşır.

Yeditepe Üniversitesi Diş Hastanesi 4’üncü kez uluslararası kalite belgesi aldıYeditepe Üniversitesi Diş Hastanesi 4’üncü kez uluslararası kalite belgesi aldıYeditepe Üniversitesi Diş Hastanesi 4’üncü kez uluslararası kalite belgesi aldı

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