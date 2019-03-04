Yeditepe Üniversitesi Diş Hastanesi 4’üncü kez uluslararası kalite belgesi aldı

İSTANBUL, (DHA) - KÜRESEL sağlık hizmetlerinde altın standart olarak kabul edilen JointCommission International (JCI) tarafından akredite edilendünyadaki ilk diş hastanesi olanYeditepe Üniversitesi Diş Hastanesi,dördüncü kez akreditasyon aldı.

Yeditepe Üniversitesi Diş HastanesiJointCommission International (JCI)akreditasyonu alan dünyadaki ilk diş hastanesi olma özelliğini taşıyor. 3yılda bir tekrarlayan denetimlerdekalite ve hasta güvenliği alanındaki en iyi uygulamaları belirleyen, ölçen ve küresel sağlık hizmetlerinde altın standart olarak kabul edilen JCI akreditasyon denetimini, 2009, 2012 ve 2015 yıllarının ardından 2019’da da başarı ile geçti. Yeniden belgelendirme sürecine girerek Ocak 2019’da, yapılan saha ziyareti ve incelemeler sonucunda tüm süreçlerindeyaklaşık bin standart açısındandeğerlendirilerekdördüncü kez akredite oldu.

“KALİTE ASLA TESADÜF DEĞİLDİR”

Yeditepe Üniversitesi Diş Hastanesi İdari Koordinatörü Dr.Öğr.Üyesi Pınar Kılıç Aksu, JCI’nın hastaneyi üç gün boyunca alanında tecrübeli iki uzmanı ile detaylı olarak denetlediğine dikkat çekti. Aksu, “Hedefimiz, sürekli daha iyiye gitmek. Her denetimde ilerlediğimizi somut olarak görmek son derece mutluluk verici. ‘Kalite asla tesadüf değildir’ ilkesi ile yola çıktık ve Yeditepe Üniversitesi Diş Hastanesi’nin her üyesinin aktif rolü olduğuna inanarak mükemmele giden bu kalite yolculuğumuza devam ediyoruz. Tüm çalışmalarımızın odağıhastalarımız ve çalışanlarımızdır. Tüm süreçlerde dünya standartlarında hizmet sunma anlayışı, hizmet kalitemizi şekillendiriyor” dedi.