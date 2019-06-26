Yeditepe Üniversitesi İnsan Kaynakları Yüksek Lisans Programı açıldı

Sektörünün önde gelen isimlerinin ağırlandığı tanıtım toplantısında Yeditepe Üniversitesi Kurucu Başkan Danışmanı Prof. Dr. Sedefhan Oğuz, açılış konuşması yaptı. Yeditepe Üniversitesi Prof. Dr. Fazıl Güler ve Doç. Dr. Dilek Sağlık Özçam’ın program içerikleri sunumu ile devam eden toplantıda, Loreal Türkiye İnsan Kaynakları Direktörü Demet Akman, Türkiye İş Bankası Yetenek Yönetimi Bölüm Müdürü Dolunay Bulut, Eczacıbaşı Grubu İnsan Kaynakları Yöneticisi Simge Atsüren, Nestle Türkiye Bölgesel Yöneticisi Ergin Akman gibi sektörden yüksek lisans programı kadrosunda yer alacak profesyoneller tanıtıldı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, girişimci, dinamik ve analitik düşünce yetisine sahip, karşılaştırmalı insan kaynakları yönetimi disiplinine hâkim yöneticiler ve akademisyen adayları yetiştirmeyi amaçlayan programın tanıtımı için toplantı gerçekleştirildi.

İSTANBUL (AA) - Yeditepe Üniversitesi'nce, girişimci, dinamik ve analitik düşünce yetisine sahip, karşılaştırmalı insan kaynakları yönetimi disiplinine hâkim yöneticiler ve akademisyen adayları yetiştirmek amacıyla İnsan Kaynakları Yüksek Lisans Programı açıldı.

Tanıtıma ayrıca, Çırağan Palace Kempinski İnsan Kaynakları & Risk Yön. Direktörü Adil Haluk Ertan, PDR International Genel Müdürü Ayşegül Drahşan, Çimsa İnsan Kaynakları Yöneticisi Furkan Öksüz, Çimsa İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı Tuğba Çörtelekoğlu, Mechsoft Türkiye İnsan Kaynakları ve Kurumsal İletişim Yöneticisi Miray Kara katıldı.

Bayer Türkiye, SAP Türkiye, Anadolu Grubu Holding, Türk Hava Yolları, Defacto, Sanofi Sağlık Ürünleri, Shell, TNT International Express, Kidzania İstanbul, Bureau Veritas, OBSS Bilişim, tanıtımda, temsilcileriyle yer alan firmalar arasındaydı. Yeditepe Üniversitesi Kariyer Gelişim ve Mezunlarla İletişim Müdürlüğü’nün organize ettiği tanıtım, sektörün öncü firmalarından sektör profesyonellerini bir araya getiren bir network buluşmasına dönüştü.

- Kayıtları 20 Temmuz’da başlayacak

İnsan Kaynakları Yüksek Lisans Programı’nın ön kayıtları 20 Temmuz’da başlayacak. Program, profesyonel akademik kadrosuyla güz döneminde sektöre yeni nesil insan kaynakları profesyonelleri yetiştirmeye başlayacak.

Enternal Coaching & Mentoring Academy kurucuları Dilek Yıldırım ve Meltem Şakarcan, yüksek lisans programına koçluk eğitimleri ile destek verecek. Programa kayıtlı öğrenciler, Yıldırım ve Şakarcan’ın desteğiyle güçlü akademik diplomanın yanı sıra uluslararası ICF ve EMCC onaylı koçluk ve mentorluk sertifikaları ile profesyonel koç ve mentor olarak mezun olabilecek.

