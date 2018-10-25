Yeditepe Üniversitesi ve Kadıköy Belediyesi'nden iş birliği

İSTANBUL (AA) - Yeditepe Üniversitesi İletişim Fakültesi ve Kadıköy Belediyesi arasında, öğrencilere yönelik eğitim uygulamalarını kapsayan iş birliği protokolü imzalandı.

Yeditepe Üniversitesi açıklamasına göre, Yeditepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Canan Aykut Bingöl ve Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu tarafından imzalanan iş birliği protokolü kapsamında, üniversitenin öğrencileri seçmeli olarak Kadıköy Belediyesi'nde ders ve staj görecek.

Öğrenciler ve öğretim elemanlarının desteğiyle bilime ve topluma katkı sağlayacak akademik projeler geliştirmek ve çeşitli etkinlikler ile ortak çalışmalar yürütmek amacıyla imzalanan protokol iki ayaktan oluşuyor.

Yeditepe Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım ile Reklam Tasarımı ve İletişimi bölümlerinin 4. sınıf öğrencilerini kapsayan birinci ayakta öğrenciler, her dönem açılacak olan "Yerel Yönetimlerde İletişim Uygulamaları" adlı seçmeli dersi alarak Kadıköy Belediyesi ve ona bağlı birimlerin gerçekleştirdiği kurumsal iletişim uygulamaları ve projelerinde görev alacak.