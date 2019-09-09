Yeditepe Üniversitesi'nden özel eğitim öğretmenliği bölümü

İSTANBUL (AA) - Yeditepe Üniversitesi Özel Eğitim Öğretmenliği bölümü, 2019-2020 akademik yılında eğitim vermeye başlıyor.

Yeditepe Üniversitesi'nden yapılan açıklamaya göre, özel eğitim öğretmenliği, Milli Eğitim Bakanlığı verilerine göre en çok öğretmen açığının bulunduğu ilk 4 programdan biri. Bu ihtiyaca yönelik eğitim fakültesi bünyesinde özel eğitim öğretmenliği bölümünü açan Yeditepe Üniversitesi, bu yıl bölüme 5'i tam, 35'i yüzde 50 burslu olmak üzere toplam 40 öğrenci alacak.

İngilizce eğitim vermeye başlayacak Yeditepe Üniversitesi Özel Eğitim Öğretmenliği bölümü, uygulamalı akademik eğitimin yanı sıra araştırmalara dayalı müzik terapi, sanat terapi, oyun terapisi ve drama gibi yenilikçi yaklaşımlarla özel eğitime gereksinim duyan bireylerin sosyal ve duygusal gelişimini destekleyecek donanıma sahip mezunlar yetiştirecek.

Bölümden mezun olanlar, özel eğitim öğretmeni olarak kamu ve özel eğitim kurumlarında çalışabilecek ya da akademik kariyerlerine devam edebilecek.

- "Bu alanda çalışacak daha fazla kişiye ihtiyaç var"