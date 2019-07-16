Yeditepe Üniversitesi’nden yenilikçi eğitim modeli

İSTANBUL (AA) - Yeditepe Üniversitesi Gıda Mühendisliği ile Gastronomi ve Mutfak Sanatları bölümleri, “Modüler Eğitim” kapsamında yaptıkları iş birliğiyle öğrencilere seçtikleri bölümlerde okurken farklı bir alanda daha uzmanlaşma olanağı sunuyor.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Yeditepe Üniversitesi çağın eğitim ihtiyaçlarına yönelik geliştirdiği eğitim modellerine bir yenisini daha ekledi.

Üniversitenin iki bölümünde uygulanmaya başlayan “Modüler Eğitim”le öğrenciler, seçtikleri bölümlerde okurken seçmeli derslerini ilgi duydukları veya ilerideki meslek hayatlarında ihtiyaç duyacaklarını düşündükleri alandan alarak o konuda uzmanlaşabilecek.

Üniversitede Modüler Eğitim için çeşitli bölümler arasında konsantrasyon alanı anlaşması imzalanarak bu alanlara özel ders programı oluşturuldu. Buna göre, Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü’nde okuyan öğrenciler modül derslerini İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü veya Güzel Sanatlar Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü’nden, Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü’nde okuyan öğrenciler ise Gıda Mühendisliği Bölümü, Güzel Sanatlar Fakültesi Plastik Sanatlar ve Resim ile Grafik Tasarımı bölümlerinden alabilecek.