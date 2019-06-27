HABER

"Yediveren inciri"nde hasat zamanı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.06.2019 11:03 | Son Güncelleme

Ege Bölgesi'nde sadece Manisa'nın Turgutlu ilçesinde yetişen yediveren incirinde hasat başladı - Turgutlu Ziraat Odası Başkanı Abdullah Şenol: - "Türkiye'de ilk incir ilçemizde yetişir. Yılda 7 kez verim yapar ağaçlar. İlçemizde 600 ila 800 dekar arazide yıllık ortalama 5 bin ton incir üretimi yapılıyor" - Osmancık Mahallesi Muhtarı Salim Çetin: - "Yediveren inciri, Turgutlu'ya has bir ürün. Bu sene fiyatlar ve rekolte iyi, üreticinin yüzü gülüyor"

MANİSA (AA) - AHMET BAYRAM - Ege Bölgesi'nde sadece Manisa'nın Turgutlu ilçesinde yetişen ve yıl içinde bir ağacın 7 kez ürün vermesi dolayısıyla "yediveren" denilen incirin hasadına başlandı.

Hava sıcaklıklarının 35 dereceyi bulduğu bugünlerde sabahın erken saatlerinde hasat için bahçelere giden üreticiler, saat 09.00'a kadar incirleri ağaçtan topluyor.

İncirleri özenle kasalara yerleştiren üreticiler, daha sonra mahalle meydanlardaki alım merkezinin yolunu tutuyor. Kilogramı 6 ila 8 liradan satılan incirler, daha sonra İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Muğla gibi büyük şehirlere ve turizm merkezlerine gönderiliyor.

Turgutlu Ziraat Odası Başkanı Abdullah Şenol, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçede Avşar, Osmancık, Dalbahçe ve Kurudere mahallelerinde yetişen ve normal şartlarda mayıs ayı ortalarında toplanan yediveren incirinin, bu yılki hava şartları nedeniyle 1 ay gecikmeli hasat edildiğini söyledi.

- "İlk incir Turgutlu'dan"

Değişik dönemlerde 7 kez hasat edilen yediveren incirinde rekoltenin geçen yıldan daha iyi olduğunu gözlemlediklerini belirten Şenol, "Türkiye'de ilk incir ilçemizde yetişir. Yılda 7 kez verim yapar ağaçlar. İlçemizde 600 ila 800 dekar arazide yıllık ortalama 5 bin ton incir üretimi yapılıyor." dedi.

Şenol, yediveren incirlerinin olgunlarını iç piyasaya, olgunlaşmadan toplananların ise ihracata gönderildiğine işaret ederek, "Avrupa ülkelerine ihracatımız henüz başlamadı. Hasada yeni başladık, şu an için sadece iç piyasaya ürün sağlanıyor. Umarım ihracat başladığında çiftçimiz iyi bir gelir elde eder." diye konuştu.

- "Üreticinin yüzü gülüyor"

Osmancık Mahallesi Muhtarı Salim Çetin de, rekolte ve fiyat bakımından üreticilerin yüzünün güldüğünü dile getirerek, "Yediveren inciri Turgutlu'ya has bir ürün. Bu sene fiyatlar ve rekolte iyi, üreticinin yüzü gülüyor. Şu an buradan büyükşehirler ve sahil kentleri başta olmak üzere 81 ile incir gönderiyoruz. Bugün topluyoruz ve ertesi gün tüketiciye ulaşıyor. Yoğun bir talep var, şu anda tüccarların incir talebine yetişemiyoruz." ifadelerini kullandı.

PARTNERYıllardır bedeninde taşıyor! Bakın ne anlama geliyormuşYıllardır bedeninde taşıyor! Bakın ne anlama geliyormuş
Üniversite öğrencileri projeleriyle yarıştıÜniversite öğrencileri projeleriyle yarıştı
Zihinsel engelli Mehtap'ın gelinlik hayali gerçek olduZihinsel engelli Mehtap'ın gelinlik hayali gerçek oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
hasat Incir Turgutlu Yediveren inciri

En Çok Okunan Haberler

Gözyaşlarına hakim olamadı! Duygusal anlar

Gözyaşlarına hakim olamadı! Duygusal anlar

Erdoğan-Babacan görüşmesinin detayları ortaya çıktı!

Erdoğan-Babacan görüşmesinin detayları ortaya çıktı!

Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun referandum sözlerine yanıt

Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun referandum sözlerine yanıt

Dünyayı sarsan fotoğraf sonrası flaş tepki!

Dünyayı sarsan fotoğraf sonrası flaş tepki!

Müjde! Bir banka daha başlattı

Müjde! Bir banka daha başlattı

Artık adı göklerde yaşayacak!

Artık adı göklerde yaşayacak!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Diyarbakır'da hukuk bürosuna silahlı saldırı!

Diyarbakır'da hukuk bürosuna silahlı saldırı!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Resmi Gazete'de yayımlandı! 12 üniversitede...

Resmi Gazete'de yayımlandı! 12 üniversitede...

Mavi bayrak krizi! Kepçeler sahile indi

Mavi bayrak krizi! Kepçeler sahile indi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
700 yıllık bastonlara, Ortadoğu ülkelerinden rağbet

700 yıllık bastonlara, Ortadoğu ülkelerinden rağbet

Günlük burç yorumları 27 Haziran Perşembe - Ay ve Merkür arasında gerilim!

Ay ve Merkür arasında gerilim!

Turistlerin son gözdesi: Peygamberler diyarı Eğil

İşte turistlerin son gözdesi! Gelen hayran kalıyor

İzmir'de terör operasyonu: 9 gözaltı

İzmir'de terör operasyonu: 9 gözaltı

Su ve kuş seslerinin buluştuğu mağara büyülüyor

Su ve kuş seslerinin buluştuğu mağara büyülüyor

Kaçak kazı yaptıkları evde suçüstü yakalandılar

İhbar alan polis bu manzarayla karşılaştı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.