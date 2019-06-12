YEDPA Ticaret Merkezi Genel Kurulu ve tapu dağıtım töreni

İSTANBUL (AA) - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Çevre ve Şehircilik ile Hazine ve Maliye bakanlıkları olarak Türkiye'yi 2023'te dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına sokacak dev projeleri hazırlamaya gayret gösteriyoruz. Hazine ve Maliye Bakanlığımızla beraber bu bölgede yer alan ve dünyanın gözlerinin Türkiye'de olmasını sağlayacak İstanbul Uluslararası Finans Merkezi'ni de banka ve kurumlarımızın bir arada bulunduğu, hem yakın Avrupa'nın hem de Orta Doğu'nun finansının bu bölgeden yönetildiği projede de ilerliyoruz." dedi.

Kurum, Sheraton Grand İstanbul Ataşehir Otel'de, YEDPA Ticaret Merkezi Genel Kurulu ve tapu dağıtım töreninde konuştu.

Uzun yıllardır süren tapu probleminin halledildiğini aktaran Kurum, "Biz de sizin mutluluğunuza ortak olmak için geldik. Tapularınız hayırlı olsun. 2018 Olağan Mali Genel Kurulu ve tapu teslim töreninin de ülkemize ve sizlere hayırlı olmasını diliyorum. Ülkemiz bugün gurur tablolarından biri olma vasfını hak eden YEDPA'mızın genel kurulundayız. Gerçekten YEDPA yıllardan beri yakından takip ettiğimiz kuruluşlardan biri. YEDPA Türkiye'nin örnek birlikteliklerinden biri. Birlikte iş yapma konusunda başarılı temsilcilerden biri konumunda. Herkesin takdirle izlediği bir ticaret merkezi. Güçlü devlet ve güçlü millet durumunda isek birlik ve beraberlik içinde olduğumuz içindir. YEDPA da bu birlik ve beraberliği ticari anlamda temsil ediyor. Hepinizi ayrı ayrı tebrik ediyorum." dedi.