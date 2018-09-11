"YEDY Gastronomik Derecelendirme Sistemi 2017 Yıldızları" ödül töreni

1 yıldız işletmenin olduğu il ya da ilçede tercih edilmesi önerilen mekanları, 2 yıldız işletmenin bulunduğu il ya da ilçenin yakınlarında iken yol değiştirmeye değecek mekanları, 3 yıldız ise sadece o işletmede yemek deneyimi yaşamak için o şehre gidilebilecek mekanları temsil etti. Yıldız almaya hak kazanmasa da sıra dışı, başarılı bulunan ve tavsiye edilen işletmeler ise "Lezzet Noktası" kategorisinde değerlendirildi.

Kriterleri sağlama durumuna göre 30 işletmeyi 1-2 veya 3 yıldızla değerlendiren gurmeler, 10 işletmeyi ise "lezzet noktası" olarak belirledi.

Türkiye'deki işletmelerin hizmet standardını yükseltmek, mutfak meraklıları için en doğru adresleri vermek amacıyla 2014 yılında kurulan YEDY Gastronomik Derecelendirme Sistemi'nin 100'ün üzerindeki gizli müfettişi, yurdun dört bir yanında yaptıkları gözlem sonucunda başarılı buldukları restoranları yıldızlarla derecelendirdi.

İSTANBUL (AA) - Türkiye'deki işletmelerin hizmet standardını yükseltmek, mutfak meraklıları için en doğru adresleri vermek amacıyla kurulan YEDY Gastronomik Derecelendirme Sistemi müfettişleri tarafından başarılı bulunan restoranlara ödülleri takdim edildi.

YEDY Kurucular Kurulu Üyesi ve Anadolu Halk Mutfağı Derneği Başkanı Adnan Şahin, törende yaptığı konuşmada, organizasyonun Türkiye'deki gastronomik derecelendirme sistemine duyulan ihtiyaç sonucu ortaya çıktığını belirtti.

Şahin, derecelendirme çalışmaları yapan kuruluşların, restoranların çıtasını yukarıda tutmak için bir çıpa görevi gördüğünü ifade ederek, "Göz en iyi tanıktır derler, tüm yaptıklarınız göz önünde olduğu sürece iyi örnek olursunuz." dedi.

Temel çabalarının Türkiye'nin gastronomi alanında tüm değerleriyle görünür bir büyüklüğe ulaşması olduğunu aktaran Şahin, YEDY'de lezzet noktası olabilmek için restoranların iyi, doğru ve gerçek yemek yapması gerektiğinin altını çizdi.

Şahin, böylelikle Türkiye'deki restoran sektörünün sağlıklı gelişmesine katkı sağlanacağına inandığını ifade ederek, "Ülkemiz gastronomi geleceğinin kalıcı değerlerini inşallah birlikte yaratacağız. Gururla söylüyorum ki, 2020 hedefimizde Türk Cumhuriyetleri ve Balkanlar var. Değerli çalışma arkadaşlarımıza ve müfettişlerimize güvenle, umuyoruz ki bu hedeflerimizi de başarıyla yakalayacağız." diye konuştu.