YEE Başkanı Şeref Ateş, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

İSTANBUL (AA) - Yunus Emre Enstitüsü (YEE) Başkanı Prof. Dr. Şeref Ateş, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak, üç kategoride birer fotoğraf için oy kullandı.

Ateş, AA foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğrafları tek tek inceledi.

Yurt dışında, özellikle kültürel diplomasi alanında faaliyetler düzenleyen enstitünün, AA'dan da çoğu zaman istifade ettiğini belirten Ateş, "Özellikle doğru algı, doğru habercilik konusunda AA'nın Türkiye ve Türk insanına olağanüstü katkısı var. Birçok yerde bunu görmek mümkün. Dolayısıyla en güzel ve gerçekçi kareleri seçmesi açısından AA'yı ve bütün ekibini kutluyorum. Dünyanın her tarafında oldukça başarılı çalışmalar yürütüyor AA. İnşallah uzun yıllar bu şekilde devam eder." dedi.

"Haber" kategorisinde Behçet Alkan'ın "Mehmetçik çocukların yüzünü güldürdü" başlıklı fotoğrafını seçen Ateş, "Çok anlamlı bir fotoğraf. Ne yazık ki çağımızda asker olmadan olmuyor. Askerin farklı bir görevi var. Özellikle çocukları korumak, güvenliği temin etmek ve yeniden kız çocuğunun gözünde beliren o umudu ve sevgiyi yansıtması açısından çok kıymetli bir fotoğraf olduğunu düşünüyorum." diye konuştu.