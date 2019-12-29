HABER
  4. YEE Tunus'ta 1640 kişiye Türkçe öğretti

YEE Tunus'ta 1640 kişiye Türkçe öğretti

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.12.2019 14:20 | Son Güncelleme

YEE Başkanı Şeref Ateş: - "Dünyanın her tarafında Türkçe öğretimi ve kültür sanat faaliyetleri vasıtasıyla Türkiye ile bağ kuran, Türkiye'yi bilen ve seven insan sayısını artırıyoruz"

TUNUS (AA) - Yunus Emre Enstitüsü (YEE) Tunus Kültür Merkezi aracılığıyla 1640 Tunusluya Türkçe öğretti.

Tunus'un başkenti Tunus'ta 2017 yılında faaliyetine başlayan YEE, 4 dönemdir devam ettirdiği Türkçe kurslarında 350 kişiye, 33 lisede ise Milli Eğitim Bakanlığınca görevlendirilen 11 öğretmenle 1290 kişiye Türkçe öğretti.

- 2020'de 30 bin kişiye Türkçe öğretmeyi hedefliyor

YEE Başkanı Şeref Ateş, enstitü olarak 48 ülkede 58 kültür merkezine sahip olduklarını söyledi.

"Sahip olduğumuz değerleri anlatmanın öncelikli yolu dili öğretmekten geçiyor. Dilin bir toplumun yaşadığı değerleri, sahip olduğu kültürü aktarmada önemli araç olduğundan hareketle Türkçe kurslarına büyük önem veriyoruz." ifadelerini kullanan Ateş, 2019'da dünya genelinde açtıkları 1000'e yakın kursla 15 bini aşkın kişiye Türkçe öğrettiklerini ve 2020'de 30 bin kişiye Türkçe öğretmeyi hedeflediklerini aktardı.

YEE'nin, 2019'da dil kurslarının yanı sıra sanatı ve kültürel değerlerin anlatıldığı 1000'in üzerinde etkinlik gerçekleştirdiğini belirten Ateş, şöyle konuştu:

"İletişim ve bilginin rahatça dolaşabildiği bu çağda bizim de kendimizi dünyaya iyi anlatmamız gerekiyor. Hem ülkelerle daha iyi ilişkiler kurmak hem de dünyanın herhangi bir yerinde bulunan bir insana medeniyet değerlerimizi anlatmak kültürel diplomasimiz açımızdan büyük önem arz ediyor. Dünyanın her tarafında gerçekleştirdiğimiz Türkçe öğretimi ve kültür sanat faaliyetleri vasıtasıyla Türkiye ile bağ kuran, Türkiye’yi bilen ve seven insan sayısını artırıyoruz."

- "Seçmeli Türkçe derslerini müfredata yerleştirdik"

Tunus'ta faaliyet gösteren enstitülerinin iki ülke arasında var olan kültürel ve insani bağları kuvvetlendirmek için çaba sarf ettiğini işaret eden Ateş, şunları söyledi:

"Türkçe kursları, Kemankeş Projesi kapsamında Geleneksel Türk Okçuluğu ile sinema ve Türkçe konuşma kulübü gibi rutin faaliyetlerin yanı sıra Tunus liselerinde farklı şehirlerde seçmeli Türkçe derslerini müfredata yerleştirdik. Derslerimizde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı 11 öğretmenimiz görev yapıyor. El Manar Üniversitesine bağlı yaklaşık 15 dilin öğretildiği Tunus'un en tanınmış dil okulu Burgiba School'da da MEB öğretmenimizin görevlendirilmesi ile Türkçe dersleri orada da devam ediyor. Sousse Üniversitesi ile imzaladığımız protokol ile önümüzdeki ders dönemi orada eski ve yeni Türkçe derslerine başlayacağız."

PARTNERCem Yılmaz'dan Defne Samyeli açıklamasıCem Yılmaz'dan Defne Samyeli açıklaması
Aç kalan kurtlar mahalleye indiAç kalan kurtlar mahalleye indi
Hakkari'de kayak sezonu açıldıHakkari'de kayak sezonu açıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Tunus Yunus Emre Enstitüsü

En Çok Okunan Haberler

Türkiye günlerce onu konuşmuştu! Bir ilçenin başına dert oldu

Türkiye günlerce onu konuşmuştu! Bir ilçenin başına dert oldu

81 ile genelge! On binlerce polise görev

81 ile genelge! On binlerce polise görev

Sevişme sahnesiyle ilgili ilk yorum!

Sevişme sahnesiyle ilgili ilk yorum!

Elenir elenmez isyan etti! 'Ağızları sulana sulana...'

Elenir elenmez isyan etti! 'Ağızları sulana sulana...'

Kalın'dan Libya açıklaması: Toplanmamızın anlamı kalmayacak

Kalın'dan Libya açıklaması: Toplanmamızın anlamı kalmayacak

Uçan Kale Ankara’dan havalandı!

Uçan Kale Ankara’dan havalandı!

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Mansur Yavaş'tan 'yerli otomobil' paylaşımı 

Mansur Yavaş'tan 'yerli otomobil' paylaşımı 

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Feci kaza! 2 öğrenci öldü, 1 öğrenci yaralı

Feci kaza! 2 öğrenci öldü, 1 öğrenci yaralı

Çok sayıda ilde operasyon! Gözaltılar var

Çok sayıda ilde operasyon! Gözaltılar var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: Kars'ta deprem! (AFAD-Kandilli son depremler)

Kars'ta deprem!

Büyükçekmece Kaymakamlığı'ndan 'Kanal İstanbul' açıklaması

Flaş 'Kanal İstanbul' açıklaması

İstanbul Valiliği açıkladı! İşte yılbaşında alınacak tedbirler

İstanbul Valiliği'nden yılbaşı açıklaması

Tavanı delip kuyumcudan 18 kilo altını çaldılar

'Pes' dedirten olay! 18 kilo altını bakın nasıl çaldılar

Gazeteci Murat İde'ye saldırıda yeni gelişme

Murat İde'ye saldırıda yeni gelişme

İzmir'de mezarlığa çirkin saldırı

Mezarlıkta şoke eden olay! Kamera inceleniyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.