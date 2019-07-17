YEE, Türkiye'nin birikimini dünyayla buluşturuyor

TEVFİK DURUL - Yunus Emre Enstitüsü (YEE) Başkanı Prof. Dr. Şeref Ateş, 10. yılına giren Yaz Okulu Programı'nda bu sene uluslararası öğrencilere tematik eğitimler vermeye başladıklarını belirterek, "Türkiye'nin her alanda yurt dışıyla irtibata ihtiyacı var. YEE, kendisini Türkiye'nin birikimini dünya ile buluşturan bir yerde görüyor." dedi.

Ateş, YEE'nin Yaz Okulu Programı ve bu kapsamda yapılan faaliyetlere ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Enstitü bünyesinde düzenlenen Yaz Okulu Programı'nın 10. yılında olduğunu söyleyen Ateş, bu sürede hem eğitim noktasında ciddi bir insan kaynağı yetiştirdiklerini hem de elde ettikleri birikimle kurumsal kapasitelerini geliştirdiklerini ifade etti.

Ateş, YEE'nin kurulduğu 2010 yılından bu yana Yaz Okulu Programı'nı sürdürdüğünü, bu yıl Kurban Bayramı'na kadar sürecek programa 58 ülkedeki YEE merkezleri tarafından yönlendirilen uluslararası öğrencilerden yoğun ilgi olduğunu anlattı.

Bu yıl Türkçe Yaz Okulu, Türk Sineması, Türk Edebiyatı, Arkeoloji ve Bilim olmak üzere 5 başlıkta tematik Yaz Okulu uygulamasına geçtikleri bilgisini paylaşan Ateş, bu kapsamda hem teorik eğitim hem de kültürel faaliyetler yoluyla dünyada Türkiye ile bağ kuran insan sayısını artırmayı hedeflediklerinin altını çizdi. Ateş, "Türkiye'de sinema, arkeoloji, edebiyat ve bilim alanında yetişmiş insanlar var. Amacımız Türkiye'ye getirdiğimiz insanlara bu alanlarda eğitimler verelim ve sonrasında Türkiye ile bu bağlarını devam ettirsinler." diye konuştu.