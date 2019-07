YEE yaz okulu öğrencileri Türk halk oyunlarını öğreniyor

Ghaffar, yaz okulunda birçok şey öğrendiğini belirterek "Ankara'dayız ve sonra İstanbul'a gideceğiz. Heyecanlı ve çok mutluyuz." diye konuştu.

Ülkesi Pakistan'da da farklı danslar olduğunu söyleyen Ghaffar, "Bu benim için yeni bir şey ama çok beğendim. Çok iyi. Ben de öğreniyorum." dedi.

Ghaffar, Türkiye'de hocaların kendilerine çok yardımcı olduğunu ve içeriği zengin olan bu yaz okulu programıyla Türkiye'de bulunmaktan çok mutlu olduğunu söyledi.

Makedonyalı Ivana Şutova da Üsküp'te Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde okuduğunu belirterek Türkçesini geliştirmek için YEE'ye gittiğini anlattı.

Şutova, "Çok mutluyum. Farklı ülkelerden geldik ve her gün derslerimiz ve farklı etkinlikler var. Her şey çok güzel, her şeyi çok beğeniyorum ve çok mutluyum." diye konuştu.

Makedonya'da 8 yıl halk dansları oynadığını söyleyen Şutova, bu nedenle dans atölyesine katılmayı tercih ettiğini dile getirdi.

Şutova, Türk halk danslarının Makedon danslarına benzediğini kaydederek "Türk kültürü ile Makedonya kültürü çok benziyor. O yüzden bu dersi seçtim. Hocamız da çok sevimli." ifadelerini kullandı.