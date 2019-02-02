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YEE'nin "Kültürel Diplomasi Akademisi" programına başvurular başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.02.2019 17:53 | Son Güncelleme

İstanbul'da gerçekleştirecek programa başvurular 15 Şubat'a kadar sürecek

Yunus Emre Enstitüsünün (YEE) "Kültürel Diplomasi Uygulamalı Eğitim Programı"na başvurular başladı.

YEE'den yapılan açıklamaya göre, YEE bünyesindeki Kültürel Diplomasi Akademisince İstanbul'da gerçekleştirilecek programa başvurular, 15 Şubat'a kadar sürecek.

Kültürel diplomasi alanındaki akademik birikimi ile uygulama tecrübelerini paylaşmak ve Türkiye’nin kültürel diplomasi potansiyelini geliştirmek amacıyla düzenlenen program, YEE bünyesinde 2016'dan bu yana gerçekleştiriliyor.

Akademi tarafından düzenlenen program, kapsamı ve geniş katılımı itibarıyla Türkiye’nin kültürel diplomasi üzerine ilk eğitim programı olma özelliğini taşıyor.

Katılımcılar, program kapsamında Türkiye’nin kültürel diplomasi pratiğini inceleyerek Türkiye’ye özgü entelektüel arka planın kültürel diplomasiye yansımalarını değerlendirecek.

Kamu diplomasisi, kültürel diplomasi, uluslararası ilişkiler alanlarından en yetkin isimlerden temel kavramları ve güncel uygulamaları öğrenecek katılımcılar, ulusal ve uluslararası proje tasarımı, geliştirme ve uygulama süreçlerini inceleme imkanı bulacak.

Programda, Türkiye’nin kültürel diplomasi pratiklerine yön veren alan uzmanları, akademisyenler, diplomatlar, bürokratlar, gazeteciler ile dünyanın farklı kültürleriyle etkileşim içerisinde olan sanatçılar, bilim insanları, sporcular, iletişimciler ve sivil toplum uzmanları eğitimci olarak yer alacak.

Ayrıca kültürel diplomasi alanında faaliyet gösteren yabancı kurum ve kuruluşların temsilcileri de program kapsamında eğitim sürecine katkı sağlayacak.

Seminer, söyleşi, panel, atölye ve eğitim odaklı farklı etkinliklerle zenginleştirilmiş programa başvurular, 15 Şubat'a kadar devam edecek. 3 ay boyunca hafta sonları gerçekleştirilecek eğitim 2 Mart'ta başlayacak.

Detaylı bilgi ve başvurulara "kda.yee.org.tr" internet sayfasından erişilebiliyor.

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Kültürel Diplomasi Uygulamalı Eğitim Programı Yunus Emre Enstitüsü

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