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YEE'nin Türkçe Yeterlik Sınavına başvurular başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.07.2019 22:31 | Son Güncelleme

Yunus Emre Enstitüsü'nün 14 Eylül'de yapılacak Türkçe Yeterlik Sınavına başvurular için son tarih 23 Ağustos

Yunus Emre Enstitüsünce (YEE) yılda üç defa yapılan Türkçe Yeterlik Sınavının (TYS) 14 Eylül'de yapılacak sınav uygulaması için başvuruların başladığı bildirildi.

YEE'den yapılan yazılı açıklamada, yurt dışında YEE'nin bulunduğu ülkelerdeki merkezlerde ve Ankara'da yılda üç defa gerçekleştirilen TYS için gelecek sınav uygulama tarihinin 14 Eylül 2019 olduğu belirtildi.

Açıklamada, 14 Eylül'deki sınav için başvuru kabul süresinin bugünden itibaren 23 Ağustos'a kadar süreceği kaydedildi.

Uluslararası alanda uygulanan ve YEE tarafından geliştirilen TYS ile Türkçenin uluslararası ölçekte standart bir sınava kavuşması ve yurt dışından öğrenci kabulünü kolaylaştıran politikalara destek olunması amaçlanıyor.

Sınavda başarılı olan adaylara B2, C1, C2 düzeylerinde Türkçe Yeterlik Belgesi veriliyor.

Türkçe Yeterlik Belgesi'ne sahip olanlar, Türkiye'de herhangi bir üniversitede eğitim alma hakkı kazandıklarında Türkçe hazırlık sınıfı okumaktan muaf tutuluyor.

TYS'ye ilişkin ayrıntılı bilgiye "tys.yee.org.tr" internet adresinden ulaşılabiliyor.

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Anahtar Kelimeler:
başvuru Türkçe Yeterlik Sınavı Yunus Emre Enstitüsü

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