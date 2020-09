Yeğen Trump’tan Ailesine Dolandırıcılık Davası

Başkan Donald Trump’ın yeğeni Mary Trump, milyonlarca dolarlık mirastan hile yoluyla mahrum bırakıldığı iddiasıyla Donald Trump ve diğer aile üyelerine dava açtı.

Mary Trump, ABD Başkanı hakkında olumsuz ifadelerin yer aldığı bir anı kitabı kaleme almıştı. “Too Much and Never Enough: How My Family Created the World’s Most Dangerous Man” (Çok Fazla ve Asla Yeterli Değil: Ailem Dünyanın En Tehlikeli Adamını Nasıl Yarattı) adlı kitap Temmuz ayında satışa çıktı.

Mary Trump’ın amcası ve diğer kardeşler hakkındaki son suçlamaları, altı haftadan daha az süre kalan seçim öncesi tartışma yarattı.

Mary Trump açtığı davada Başkan Donald Trump, kız kardeşi Maryanne Trump ve Ağustos ayında hayatını kaybeden erkek kardeşi Robert Trump’ı, dolandırıcılık ve suistimalle suçluyor. Dava dilekçesinde Trump kardeşlerin, 1999’da ölen babaları Fred Trump Sr’ın emlak imparatorluğunun kontrolunu, kendi servetlerine katma amacıyla ele geçirdikleri iddia edildi.

Manhattan’daki mahkemeye sunulan şikayet dilekçesinde “dolandırıcılığın aile işi” ve “bir yaşam biçimi olduğu” ifadeleri yer aldı.