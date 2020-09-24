Yeğen Trump’tan Ailesine Dolandırıcılık Davası

Başkan Donald Trump’ın yeğeni Mary Trump, milyonlarca dolarlık mirastan hile yoluyla mahrum bırakıldığı iddiasıyla Donald Trump ve diğer aile üyelerine dava açtı.
Mary Trump, ABD Başkanı hakkında olumsuz ifadelerin yer aldığı bir anı kitabı kaleme almıştı. “Too Much and Never Enough: How My Family Created the World’s Most Dangerous Man” (Çok Fazla ve Asla Yeterli Değil: Ailem Dünyanın En Tehlikeli Adamını Nasıl Yarattı) adlı kitap Temmuz ayında satışa çıktı.
Mary Trump’ın amcası ve diğer kardeşler hakkındaki son suçlamaları, altı haftadan daha az süre kalan seçim öncesi tartışma yarattı.
Mary Trump açtığı davada Başkan Donald Trump, kız kardeşi Maryanne Trump ve Ağustos ayında hayatını kaybeden erkek kardeşi Robert Trump’ı, dolandırıcılık ve suistimalle suçluyor. Dava dilekçesinde Trump kardeşlerin, 1999’da ölen babaları Fred Trump Sr’ın emlak imparatorluğunun kontrolunu, kendi servetlerine katma amacıyla ele geçirdikleri iddia edildi.
Manhattan’daki mahkemeye sunulan şikayet dilekçesinde “dolandırıcılığın aile işi” ve “bir yaşam biçimi olduğu” ifadeleri yer aldı.
Başkan Donald Trump’ın avukatı konu hakkında açıklama taleplerine yanıt vermedi.
Beyaz Saray Sözcüsü Kayleigh McEnany ise yapılan tek sahtekarlığın Mary Trump’ın bir akrabasını ortaya atarak kendi itibarını kaybetmesi olduğunu söyledi.
Donald Trump’ın Ağustos ayında ölen kardeşi Robert Trump’ın malvarlığının savunma makamı olarak yer aldığı dava dilekçesine ailenin avukatından yorum gelmedi.
Klinik psikolog olan Mary Trump’ın şikayet dilekçesinde 1981’de kendisi 16 yaşındayken ölen babasının malvarlığını kardeşleri Donald, Maryanne ve Robert’a emanet ettiğini savundu. Ancak Trump kardeşler tarafından saf dışı bırakılarak malvarlığının başka yerlere aktarıldığını iddia etti.
55 yaşındaki Mary Trump söz konusu yolsuzluğun New York Times gazetesinde Trump aile şirketini büyütmek için şaibeli bir vergi sistemi kullandığı iddiasıyla gün ışığına çıktığını savundu.
Mary Trump’ın avukatı aracılığıyla yaptığı açıklamada ailesinin hakkı olan paydan gizlice çalarak kendisine ihanet ettiğini, yalan üstüne yalan söyleyerek, olması gerekenin çok altında bir mirasa mahkum edildiği belirtildi.
15 Ağustos’ta 71 yaşındayken hayatını kaybeden Robert Trump, Mary Trump’ın kitabının yayınlanmasını aile adına engellemek için çabalamış, ancak başarılı olamamıştı.