Yeğene istismar davasında ceninden baba belirlenecek

Hümeyra PARDELİ/ERZURUM, (DHA)- ERZURUM'da yeğeni N.N.'ye (14) istismarda bulunduğu öne sürülen dayı M.İ.'nin (21) 1'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına başlandı. N.N.'nin 2 aylık hamile olduğu anlaşılınca, mahkeme kararı ile gebeliği sonlandırılırken, ceninden alınan örnekten, babanın, tutuklu yargılanan dayı M.İ. olup olmadığı araştırılacak.

Erzurum Emniyet Müdürlüğü Muhabere Elektronik Şube Müdürlüğü'nü 9 Ocak'ta telefonla arayan, isminin gizli kalmasını isteyen bir kişi, cezaevinde yatan İ.H.N.'nin 14 yaşındaki kızına istismarda bulunduğu ihbarında bulundu. İhbarcı kişi, ailenin de kızlarını öldüreceğini söyledi. Harekete geçen ekipler, istismar mağdurunun N.N. olduğunu tespit etti. Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı ve N.N. ile annesi G.N.'nin ifadesine başvuruldu. Çocuk İzleme Merkezi'nde dinlenen N.N., 10 yaşından bu yana dayısının istismarına uğradığını söyledi. N.N.'nin yapılan muayenesinde hamile olduğu ortaya çıktı. N.N.'nin annesinin de onayı ile Erzurum 2'nci Sulh Ceza Hakimliği'nden alınan karar doğrultusunda mağdurun gebeliği sonlandırıldı, ceninden moleküler genetik inceleme amacıyla parça alındı. Olayı öğrendikten sonra kaçan dayı M.İ., yakalanıp gözaltına alındı ve 17 Ocak 2018'de çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine kondu. M.İ., hakkında 1'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı' suçundan 24 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmeye başlanan davanın ilk celsesinde tutuklu M.İ., mağdur N.N. ve annesi hazır bulundu. N.N.'nin babası İ.H.N. de tutuklu bulunduğu Erzurum E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuyla Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmaya katıldı. Oltu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda SEGBİS ile M.İ.'nin hazır edilmesi beklendiği sırada baba İ.H.N. mahkeme heyetine hitaben, "Beni niye duruşma salonunda hazır etmediniz? Siz bana film mi izleteceksiniz? SEGBİS ile ifade vermek istemiyorum" diyerek odadan ayrıldı.

YAŞADIKLARINI ANLATTI

Dayısının ilk istismarına uğradığı dönemde durumu amcasının eşine söylediğini belirten N.N., başından geçenleri şöyle anlattı:

"Yengem beni 'kızım halledeceğim, bakacağım' diyerek geçiştirdi. Annem ve nineme anlattığını söyledi. Ben olacaklardan korktuğum için ilk olayı yalanladım ve inkar ettim. Sanık bu şekilde defalarca eylemde bulundu, ancak sayısını hatırlayamıyorum. Daha sonra Telsizler'in oradaki eve taşındık. O evdeyken de ben sanığın bu eylemlerinden dolayı olayı kuzenime anlattım. En son olay yeni taşındığımız evde yaşandı. Bu olaydan sonra da sanık her fırsatını buldukça beni defalarca istismar etti. Ben korktuğum ve utandığım için olayı kimselere anlatamadım. Şikayetçiyim."

Eşinin cezaevinde olması nedeniyle kardeşinin kendileri ile birlikte yaşadığını ifade eden anne G.N. de kardeşinden şikayetçi odu. Kızının kendisine herhangi bir şey anlatmadığını söyleyen anne G.N., "Eşim cezaevine girmeden önce firar ettiğinde, cezaevine teslim olmak için kardeşimi yanımıza getirerek bize göz kulak olmasını istedi. Ben olaydan şikayet tarihi döneminde sonradan haberdar oldum. Öncesinde kızım bana bir şey anlatmadı. Kızımın tavırlarında herhangi bir değişiklik sezmedim" diye konuştu.

Mağdurun ablasının kızı olduğunu hatırlatan M.İ. suçlamaları kabul etmedi. Olay tarihi döneminde yeğeni ve annesi ile aynı evde kaldığını söyleyen M.İ., "Ben mağdurun öz amcasının işyerinde işçi olarak çalışırdım. Sabah 8'de işe gidip akşam 12'de gelirdim. Mağdurun iddia ettiği gibi kendisine nitelikli istismarda bulunmadım. Aramızda herhangi bir husumet yoktur. Niçin böyle bir şey söyledi bilemiyorum. Telsizler'in oradaki evde aynı odada yattığımız doğrudur, ancak odada mağdurun annesi, kardeşleri, ninesi de vardı" dedi.

Mahkeme heyeti M.İ.'nin tutukluluk halinin devamına karar vererek, N.N.'nin Erzurum Adli Tıp Şube Müdürlüğü'ne sevk edilip, DNA incelemesi için kan örneği aldırılması istendi. Mağdura ait kan örneğinde moleküler genetik incelemesi yapılarak, elde edilecek DNA profilinin daha önce İstanbul Adli Tıp Kurumu Biyoloji İhtisas Dairesi'nin ön raporunda DNA'sı çıkartılan cenine ait örnek ile karşılaştırılarak ceninin anne ve babasının sanık ve mağdur olup olmadığı araştırılacak.

