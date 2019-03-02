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Yeğeni tarafından cesedi parçalanmıştı, cenazesi adli tıptan alındı

YAŞAM HABERLERİ  | 02.03.2019 19:29 | Son Güncelleme

Kadıköy’de yeğeni tarafından öldürülen şahsın cenazesi Adli Tıp Kurumu’ndan yakınları tarafından alındı.Fahrettin Ö.

Yeğeni tarafından cesedi parçalanmıştı, cenazesi adli tıptan alındı

Kadıköy’de yeğeni tarafından öldürülen şahsın cenazesi Adli Tıp Kurumu’ndan yakınları tarafından alındı.
Fahrettin Ö. isimli şahıs amcasıyla birlikte çalıştığı şirketin ortak hesabından harcamalar yapmış ve bu nedenle çıkan tartışmada amcası Rıfat Rıza Ö.’yü öldürmüştü. Şahıs amcasının cesedini parçalara ayırmış ve 3 arkadaşının yardımıyla İstanbul’un farklı noktalarına bırakmıştı. Vahşi cinayet sonrası şehrin farklı noktalarında bulunan ceset parçaları incelenmek üzere Yenibosna’da bulunan Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı. Burada yapılan incelemelerin ardından Rıfat Rıza Ö.’nün cesedi yakınları tarafından alındı. Rıfat Rıza Ö., yarın toprağa verilecek.

Yeğeni tarafından cesedi parçalanmıştı, cenazesi adli tıptan alındı

Yeğeni tarafından cesedi parçalanmıştı, cenazesi adli tıptan alındı

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