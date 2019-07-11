Yeğeni tarafından darbedildiği ileri sürülen kişi hayatını kaybetti

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde yeğeni tarafından darbedildiği ileri sürülen kişi kaldırıldığı hastanede öldü.

İlçeye bağlı Reşadiye köyünde yaşayan Mehmet D. ile amcası Özcan D. arasında 8 Temmuz'da henüz bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Kavga sırasında aldığı darbelerle yaralanan Özcan D, ilk olarak Kadirli Özel 7 Mart Hastanesine kaldırıldı.

Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Osmaniye Devlet Hastanesine sevk edilen Özcan D, 4 günlük yaşam savaşını kaybetti.

Gözaltına alınan Mehmet D. çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

