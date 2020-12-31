HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Yeğeni tarafından vurulan adam ağır yaralandı

Yeğeni tarafından vurulan adam ağır yaralandı

31.12.2020 14:29 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aksaray’da husumetli olduğu amcasını takip eden yeğen, sokak ortasında amcasını tabancayla vurarak ağır yaraladı.Olay, Hacı Hasanlı Mahallesi 703 Sokakta meydana geldi.

Aksaray’da husumetli olduğu amcasını takip eden yeğen, sokak ortasında amcasını tabancayla vurarak ağır yaraladı.
Olay, Hacı Hasanlı Mahallesi 703 Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hasan B. (62), geçmişten bir husumeti olan yeğen Mehmet B. (26) tarafından bir süre takip edildikten sonra sokak içerisinde tabancayla vuruldu. Açılan üç el ateşin ardından şüpheli Mehmet B. bir araca binip kaçarken, amca Hasan B., karnına isabet eden tek kurşunla ağır yaralandı. Çevredeki esnafın haber vermesi üzerine olay yerine ambulans sevk edildi.

Sağlık görevlileri yaralının bilincini açık tutmak için seferber oldu
Olay yerine sevk edilen sağlık görevlileri ile olay sırasında tesadüfen oradan geçen 2 sağlık görevlisi de yaralı Hasan B.’ye müdahale etti. Sağlık görevlilerinden biri ellerini yaralı adamın başının altına koyup destek yaparken, diğer sağlık görevlisi de yanaklarını dürterek bilincini açık tutmak için gayret gösterdi. Sağlık görevlilerinden biri yaralı Hasan B.’ye sürekli “Amca, amca bize yardım et. Adın ne? Hasan mı? Hasan, tamam. Amca konuş. Hasan amca” diyerek bilincini açık tutmaya çalıştı. 4 sağlık görevlisi tarafından müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı adam, Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Aksaray Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olay yerinde incelemede bulundu. Yaralı Mehmet B.’nin verdiği üzerine olay yerinden kaçan yeğeni Mehmet B.’yi yakalamak için çalışma başlattı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Ünlü modelden olay paylaşım! Takipçileri büyülendi Ünlü modelden olay paylaşım! Takipçileri büyülendi
Yılbaşı çekilişi saat kaçta? 100 milyon TL'lik büyük ikramiye!Yılbaşı çekilişi saat kaçta? 100 milyon TL'lik büyük ikramiye!
24 Kasım Öğretmenler Günü resmi tatil mi?24 Kasım Öğretmenler Günü resmi tatil mi?

En Çok Okunan Haberler

Sadakatsiz'e damga vuran sahne! Sosyal medyada olay oldu

Sadakatsiz'e damga vuran sahne! Sosyal medyada olay oldu

Dükkana giren otomobil alev topuna döndü

Dükkana giren otomobil alev topuna döndü

Hareketli dakikalar! PÖH’ün nefes kesen operasyonu ile yakalandı

Hareketli dakikalar! PÖH’ün nefes kesen operasyonu ile yakalandı

Yılbaşı kısıtlaması ile ilgili merak edilenler

Yılbaşı kısıtlaması ile ilgili merak edilenler

Manyas Belediyesi'nden rekor asgari ücret kararı: 4 bin 200 TL

Manyas Belediyesi'nden rekor asgari ücret kararı: 4 bin 200 TL

Tepeli: Bu ülkenin yarısı kadın, siz geri zekalı mısınız?

Tepeli: Bu ülkenin yarısı kadın, siz geri zekalı mısınız?

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Defnettikleri kişinin anneleri olmadığını öğrenince şoke oldular

Defnettikleri kişinin anneleri olmadığını öğrenince şoke oldular

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

İzmir'de dehşet! Oğlu tarafından bıçaklanarak öldürüldü

İzmir'de dehşet! Oğlu tarafından bıçaklanarak öldürüldü

Hırvatistan 6,3 büyüklüğünde depremle sarsıldı!

Hırvatistan 6,3 büyüklüğünde depremle sarsıldı!

Çavuşoğlu açıkladı: Putin teklif etti, Erdoğan talimat verdi

Çavuşoğlu açıkladı: Putin teklif etti, Erdoğan talimat verdi

Diğer Haberler

2021 Milli Piyango Yılbaşı çekilişi başladı! Kazanan numaralar canlı yayında açıklanıyor

2021 Milli Piyango Yılbaşı çekilişi başladı!

Bolu Vali Yardımcısı Çağlayan Kaya'ya FETÖ soruşturması!

Bolu Vali Yardımcısı Çağlayan Kaya'ya FETÖ soruşturması!

Milli Piyango tarihinin en büyük ikramiyesi böyle sergilendi

İşte Milli Piyango tarihinin en büyük ikramiyesi

Bakan Varank duyurdu: BioNTech firmasıyla Türkiye'de ortak üretim konusunu görüşeceğiz

Bakan Varank'tan flaş 'Uğur Şahin' talimatı

Yılbaşı yasağında marketler açık mı, market izni var mı? Bugün ve yarın marketler kaçta açılıp kaçta kapanacak?

Yılbaşı yasağında marketler açık mı?

İçişleri Bakanlığı'ndan yılbaşı tedbirleri açıklaması

Bugün saat 18.00'de başlıyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.