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Yeğenine cinsel istismarda bulunan amcaya 30 yıl hapis!

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.09.2019 15:04 | Son Güncelleme

Kayseri'de TIR şoförü K.A. (37), M.A. (13) adlı yeğenine cinsel istismarda bulunduğu suçlamasıyla tutuklu yargılandığı davada 30 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Yeğenine cinsel istismarda bulunan amcaya 30 yıl hapis!

Ağabeyi O.A.'nın evinde kalan TIR şoförü K.A., iddiaya göre erkek yeğeni M.A.'ya cinsel istismarda bulundu. Olay, M.A.'nın geçen 25 Temmuz'da arkadaşı F.K.'ya, amcasının kendisine 2014 yılından bu yana cinsel istismarda bulunduğunu söylemesiyle ortaya çıktı. Arkadaşının durumu anlattığı çocuğun annesi C.A., oğlunun başına gelenleri duyunca polise giderek şikayette bulundu. Gözaltına alınan K.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Kayseri 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesinde tutuklu yargılanan K.A., karar duruşmasında hazır bulundu. Sanık K.A., kendisine iftira atıldığını ileri sürerek, beraatını talep etti. Mahkeme heyeti, sanık K.A.'ya 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı' suçundan 30 yıl hapis cezası verdi.

(DHA)

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Kasyeri cinsel istismar

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