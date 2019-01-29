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Yeğenine otobüsle el bombası gönderdi

YAŞAM HABERLERİ  | 29.01.2019 10:07 | Son Güncelleme

Bursa’da öğle saatlerinde Muş’tan gelen bir otobüse verilen paketin içinden el bombası çıktı.Olay Bursa Şehirler Arası Otobüs Terminali’nde meydana geldi.

Bursa’da öğle saatlerinde Muş’tan gelen bir otobüse verilen paketin içinden el bombası çıktı.
Olay Bursa Şehirler Arası Otobüs Terminali’nde meydana geldi. Muş’tan geldiği öğrenilen bir yolcu otobüsüne, M.Y. isimli gence teslim edilmek üzere birkaç koli emanet edildi. Öğle saatlerinde yanında bir çocukla birlikte terminale gelen M.Y, otobüs muavininden eşyaları teslim aldı. Eşyaları X-RAY cihazından geçiren M.Y. güvenlikçilerin kendisine kolisinde ne olduğunu sorması üzerine neye uğradığını şaşırdı. Kolilerin birinde el bombası olduğunu gören güvenlikçiler kolilere el koyarak durumu polis ekiplerine bildirdi.
Olayla ilgili incelemelerde bulunmak üzere terminale gelen Bursa Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri M.Y’yi gözaltına aldı. M.Y. emniyetteki ilk ifadesinde paketin kendisine dayısı tarafından gönderildiğini, paketin içinde el bombası olduğundan haberi olmadığını, el bombasıyla neyin amaçlandığını bilmediğini söyledi. Olayla alakalı tahkikat devam ediyor.

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