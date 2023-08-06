Yeğenini bakan olarak ilk kez gördü! Gözyaşlarına hakim olamadı: Heyecanlandım, helal olsun vallahi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, bakan olduktan sonra ilk defa gittiği köyünde vatandaşların yoğun sevgisiyle karşılandı. Göktaş’ı dedesinin amcaoğlu bakan olarak ilk defa karşısında görünce gözyaşlarına hakim olamadı.

BABASININ KÖYÜNE GİTTİ

Bakan Göktaş, memleketi Afyonkarahisar’ın Emirdağ ilçesinde, bu yıl 16. kez düzenlenen Gurbetçi Festivali’ne katılmak ve bir dizi ziyaretlerde bulunmak için geldi. Göktaş, programı çerçevesinde Kaymakam Osman Bilici ve partisinin ilçe başkanlığını ziyaret ettikten sonra babasının köyü olan Emirdağ ilçesine bağlı Tez köyüne gitti. Burada vatandaşlar tarafından gerçekleştirilen aşure ikramına katılan Bakan Göktaş, akrabaları tarafından verilen hediyeleri kabul etti.

"WHATSAPP GRUBUNUN ÜYESİYİM"

Tez köyü lobisinin çok güçlü olduğunu söyleyen Göktaş, "Burada yaşayan vatandaşlar kadar köyün dışındaki vatandaşların da sesi çok gür çıkıyor. Tez köyü WhatsApp grubu var. Ben de o grubun üyesiyim. Çok sık iletişim halindeyiz. Buranın havası suyu çok farklı." diye konuştu.

BAKAN GÖKTAŞ'I GÖRÜNCE GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI

Göktaş, dedesi Hasan Malak’ın amcaoğlu Baki Malak ile de karşılaştı. Yeğeni Göktaş’ı bakan olarak karşısında gören Hasan Malak duygusal anlar yaşadı. Malak, gözyaşlarına hakim olamayarak Bakan Göktaş’a sarıldı ve, "Allah bugünleri de gösterdi. Ne mutlu.Heyecanlandım, helal olsun vallahi" dedi. Bakan Göktaş ise akrabalarını ve yakınlarını sordu. (İHA-AA)



