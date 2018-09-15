Yeğenini bıçaklayan dayı ve ablası tutuklandı

Tolga YANIK/KONYA, (DHA)- KONYA’da annesi Hülya Erdil'i (42) dövdüğü ididasıyla dayısı Uygar Erdil tarafından bıçaklanarak ağır yaralanan Berkehan Oluk'un (20) yoğun bakımdaki tedavisi sürüyor. Gözaltına alınan ve polisteki işlemleri tamamlanan anne Hülya ve dayı Uygar Erdil çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Olay, geçen Perşembe günü saat 21.00 sıralarında merkez Karatay ilçesi Doğuş Mahallesi Hasan Basri Sokak'ta meydana geldi. Berkehan Oluk, iddiaya göre evlerine gelmesini istemediği bir hastanenin mutfak kısmında garsonluk yapan dayısı Uygar Erdil'i evde görünce annesi Hülya Erdil ile tartışmaya başladı. Tartışma esnasında Berkahan Oluk annesine vurmaya başladı. Oluk, araya girmeye çalışan dayısına da vurdu. Yeğeninin bu hareketine sinirlenen Uygar Erdil, Oluk'u göğüs, el ve kasık bölgesinden bıçaklayarak ağır yaraladı. Oluk'un kendi ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Berkehan Oluk, Konya Numune Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Berkehan Oluk'un acil yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü belirtildi.

DAHA ÖNCE DE ANNESİNİ DÖVMÜŞ

Olayla ilgili soruşturmayı yürüten Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri anne Hülya Erdil'in ifadesine başvurdu. Polis, oğlunu kendisinin bıçakladığını öne süren anne ve 'ben bıçakladım' diyen dayı Uygar Erdil'i gözaltına alındı. Polisteki sorgusunda oğlunu dayısının bıçakladığını belirten anne Erdil, "Oğlum evde dayısını görünce benimle tartışmaya başladı. Daha sonra beni tokatlamaya başladı. Dayısı araya girmeye çalışınca ona da vurmaya başladı. Daha sonra bu olay yaşandı. Oğlum daha öncede beni Kurban Bayramı'nda dövmüştü" dediği öğrenildi. Polisteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen Hülya Erdil ve kardeşi Uygar Erdil 'kasten yaralama' suçundan çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandı.