HABER

Yeğenini götürdüğü hastanede hayatını kaybetti

YAŞAM HABERLERİ  | 06.09.2018 16:41 | Son Güncelleme

MERSİN'in Anamur ilçesinde gazeteci Ersoy Ecir (44), rahatsızlanan yeğenini götürdüğü hastanede kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi.

Yeğenini götürdüğü hastanede hayatını kaybetti

Mithat ÜNAL/ANAMUR (Mersin), (DHA) - MERSİN'in Anamur ilçesinde gazeteci Ersoy Ecir (44), rahatsızlanan yeğenini götürdüğü hastanede kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi.
Olay Anamur ilçesinde meydana geldi. Gece geç saatlerde kız kardeşi Şerife Yaman'ın 10 yaşındaki oğlu Hakan Yaman'ı Anamur Devlet Hastanesi'ne götüren Ersoy Ecir, aynı anda göğsünde yanma olduğunu söyledi. Bunun üzerine acil serviste görevli doktorlar tarafından kontrol alındı. Rahatsızlığı bir anda artan Ecir'e yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Ersoy Ecir'in hastaneden alınan cenazesi Ortaköy Mezarlığı'nda toprağa verildi.

FOTOĞRAFLI

Yeğenini götürdüğü hastanede hayatını kaybetti

PARTNERBirlikte uyuduğu pitonu bir anda yemeği kesince...Birlikte uyuduğu pitonu bir anda yemeği kesince...
Şanlıurfa'da otomobil devrildi: 5 yaralıŞanlıurfa'da otomobil devrildi: 5 yaralı
İnegöl'de toplu balık ölümleri devam ediyorİnegöl'de toplu balık ölümleri devam ediyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Lüks otelde 'vale' skandalı! Lüks aracından oldu

Lüks otelde 'vale' skandalı! Lüks aracından oldu

Sevgiliyle kocası evde karşılaştı, sonrası korkunç

Sevgiliyle kocası evde karşılaştı, sonrası korkunç

Böyle genelev görülmedi! Tek erkek çalışanı var, penis boyu değişebiliyor!

Böyle genelev görülmedi! Tek erkek çalışanı var, penis boyu değişebiliyor!

Ortadoğu kaynıyor! Füzeleri gönderdiler

Ortadoğu kaynıyor! Füzeleri gönderdiler

Resmen evrim! Mine Tugay'ın eski görüntüsü şaşkına çevirdi

Resmen evrim! Mine Tugay'ın eski görüntüsü şaşkına çevirdi

Bakanlıktan 29 ürün için daha toplatma kararı!

Bakanlıktan 29 ürün için daha toplatma kararı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İcra memurları tarafından babasından alınan kız için karar verildi

İcra memurları tarafından babasından alınan kız için karar verildi

Braun ve Burcu Biricik Ev Sahipliğinde Yaza Veda Partisi Düzenlendi

Braun ve Burcu Biricik Ev Sahipliğinde Yaza Veda Partisi Düzenlendi

Denizli'nin Bekilli ilçesinde korkunç olay! 18 günlük eşini bu sözler yüzünden öldürmüş

Denizli'nin Bekilli ilçesinde korkunç olay! 18 günlük eşini bu sözler yüzünden öldürmüş

Lüks otelde 'vale' skandalı! Lüks aracından oldu

Lüks otelde 'vale' skandalı! Lüks aracından oldu

Kapkaççı telefonu beğenmeyip geri verdi!

Kapkaççı telefonu beğenmeyip geri verdi!

Neşat Ertaş'ın yeğeni kaçırıldı iddiası! 'Kızım istismara uğradı'

Neşat Ertaş'ın yeğeni kaçırıldı iddiası! 'Kızım istismara uğradı'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.