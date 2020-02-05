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Yeğenini öldüren dayı hakkında müebbet talebi: Keşke o beni öldürseydi

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.02.2020 15:44 | Son Güncelleme

Bursa'da tatlı firması sahibi yeğeni Fatih Karaman'ı (38), kırmızı ışıkta beklediği otomobilinin içinde, eşi ile telefonla görüşürken tabancayla vurarak öldüren dayı Yılmaz Sevinç, (53) "Keşke o beni öldürseydi, mağdur olmazdım o zaman” dedi. Duruşma savcısı, dayının müebbet hapis cezasına çarptırılmasını talep etti.

Yeğenini öldüren dayı hakkında müebbet talebi: Keşke o beni öldürseydi

Olay, Nilüfer ilçesinde 7 Temmuz 2018 tarihinde meydana geldi. Tatlı firması sahibi Fatih Karaman, Lefkoşe Caddesi'ndeki trafik ışıklarında kırmızı yanınca otomobilini durdurdu. Bu sırada eşiyle telefonla görüşen Karaman, otomobiline yaklaşan 1 kişi tarafından başından tabancayla vuruldu. Ağır yaralı Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Karaman'ın bir gün sonra beyin ölümü gerçekleşti. Fatih Karaman'ın bağışlanan organları 7 kişiye umut olurken, katil zanlısı olarak gözaltına alınan dayı Yılmaz Sevinç, tutuklanarak cezaevine konuldu.

Bursa 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılaması yapılan davanın bugünkü duruşmasına tutuklu sanık Yılmaz Sevinç ile ölen Fatih Karaman'ın eşi Yadigar Karaman ve annesi Necla Karaman katıldı.

Yeğenini öldüren dayı, "Babadan kalan Bağdat Hurmacısı'nı yıllarca birlikte işlettik. Firmamızı büyütmeye karar verdik. Kayapa'da bir fabrika tuttuk ancak mali zorluklar çekmeye başladık. Avukatımızın yönlendirmesiyle iflas gibi gösterip, yeni kurulan şirketin başına yeğenim Fatih Karaman geçti. Fatih, ben ve diğer dayılarına haftalık 1500'er lira vermeye başladı. Biz haftalık alırken, firmada çalışan olan Fatih'in birden lüks hayat yaşamaya başladığını gördüm. Kendisine durumu sormaya başladığımda ise bana karşı çıktı. Haftalığımızı kesti, çocuklarımızı işten çıkardı, aracılarla beni tehdit etmeye başladı. Öldüreceğini ve ellerime çekiçle vurduracağını söyledi” dedi.

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'ÖLDÜRME AMACIM YOKTU'

Daha sonra mütaalasını açıklayan Cumhuriyet savcısı sanığa, 'tasarlayarak adam öldürme' suçundan tahrik indirimiyle müebbet hapis cezası verilmesini talep etti. Ayrıca 'ateşli silahlar kanununa muhalefet'ten de 2 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.

Mütalaaya karşı son sözü sorulan sanık, pişman olduğunu belirterek, "Pişmanım, öldürme amacım yoktu. Keşke o beni öldürseydi, mağdur olmazdım o zaman" dedi.

SANIĞIN PİŞMAN OLMADIĞINI, İNDİRİM ALMAK İÇİN KONUŞUYOR

Duruşma ertelenirken, anne Necla Karaman adliye çıkışında yaptığı açıklamada, sanığın pişman olmadığını, cezasında indirim yapılsın diye bu tür laflar ettiğini öne sürdü.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Bursa Fatih Karaman yılmaz sevinç

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