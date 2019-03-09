Yeğenini öldüren dayı: Lüks içinde yaşıyordu, firmayı devretmeyince vurdum

Halil ÖZÇOBAN/BURSA, (DHA)- BURSA'da Bağdat hurması tatlısı üreten bir firmanın sahibi olan yeğeni Fatih Karaman'ı(38), otomobili içinde eşiyle telefonda konuştuğu sırada tabancayla vurarak öldüren dayı Yılmaz Sevinç'in(53) savunması kan dondurdu. Cumhuriyet savcısı Feridun Yetkin tarafından hakkında 'kasten adam öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemi ile dava açılan dayı, “Fatih lüks içinde yaşıyordu. Biz yanında çalışıyorduk. Çocuklarımızın eğitim masrafını bile ödemekte zorlanıyorduk. Defalarca bize devir etmesini istedik. Dinlemeyince vurdum” dedi.

Olay, Bursa’nın merkez Nilüfer ilçesinde geçtiğimiz 7 Temmuz günü meydana geldi.

İddiaya göre, Bağdat hurması tatlısı yapan bir firmanın sahibi olan Fatih Karaman, Lefkoşe Caddesi'ndeki trafik ışıklarında kendisine kırmızı yanması üzerine otomobili ile durdu. Eşiyle telefonda konuşan Karaman, otomobilinin yanına yaklaşan bir başka araçtan silahlı saldırıya uğradı. İki el ateş açılan ve başından vurularak ağır yaralanan Karaman, Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Saldırgan ise kaçtı.