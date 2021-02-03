Yeğenini tabancayla vurarak yaraladı

Konya’nın Beyşehir ilçesinde, yeğenini iş yerinin önünde vurduğu öne sürülen amca polis tarafından gözaltına alındı.

Olay, Müftü Mahallesi Seydişehir Çevre Yolu üzerinde bulunan lastik satışı ve tamiri yapılan bir iş yerinin önünde meydana geldi. İddiaya göre, iş yeri sahibi A.H, dükkanın önüne gelen amcası tarafından ailevi bir meseleden çıkan tartışmada tabanca ile açılan ateş sonucu vücuduna isabet eden kurşunla yaralandı. Yaralı A.H. olayın ardından çağrılan ambulansı beklemeden yaralı halde kendi aracına binerek hastaneye gitti. Silahla yaralama olayının ihbar edilmesi üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi. Öz yeğenini iş yerinin önünde vurduğu iddia edilen R.H., karşıladığı polislere, silahla vurduğu A.H’nin amcası olduğunu belirterek, olayda kullandığı tabancasını da teslim etti. Şüpheli, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Beyşehir Devlet Hastanesi acil servisinde müdahale edilen, vücudunda bir kurşun yarası olduğu tespit edilen yaralı A.H. ise Konya Şehir Hastanesi’ne sevk edildi.

Polis ekipleri, olay yerindeki incelemede 5 adet boş kovana rastlarken, kurşunlardan birinin de iş yerine isabet ettiğini belirledi. Polis, olayda kullanılan 7.65 mm çapındaki silaha da el koydu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

