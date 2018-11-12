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Yeğenini tabancayla vurdu

YAŞAM HABERLERİ  | 12.11.2018 17:12 | Son Güncelleme

KASTAMONU'da Nihat Y.

Yeğenini tabancayla vurdu

Gürkan YILMAZ/KASTAMONU (DHA)- KASTAMONU'da Nihat Y. (58), yeğeni Aşkın Sarıdemir'e (21) tabancayla vurarak yaraladı.
Olay, şehrin en işlek caddelerinden biri olan Plevne Caddesi üzerinde öğle saatlerinde meydana geldi. Daha önceden aralarında husumet bulunduğu iddia edilen Nihat Y, yeğeni Aşkın Sarıdemir’e tabancayla ateş etti. Dayısının silahından 6 kurşundan biri karın boşluğuna isabet eden Sarıdemir bir anda yere yığıldı. Sarıdemir, 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Kastamonu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Nihat Y. ise olay yerine yakın yerde bulunan polisler tarafından gözaltına alındı. Yaralı Aşkın Sarıdemir’in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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Yeğenini tabancayla vurduYeğenini tabancayla vurdu

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