Yeğeninin burnuna attığı yumrukla hayatını kaybetti

Efendi ERKAYIRAN/SUMBAS (Osmaniye), (DHA)- OSMANİYE'nin Sumbas ilçesinde tartıştığı yeğeni Mehmet Dinç tarafından burnuna yumruk atılan Özcan Dinç (55), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Mehmet Dinç, tutuklanarak cezaevine konuldu.

Sumbas ilçesi Reşadiye köyünde 8 Temmuz'da Özcan Dinç ile yeğeni Mehmet Dinç arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Mehmet Dinç, amcası Özcan Dinç'in burnuna yumruk attı. Yere düşen Özcan Dinç, aldığı darbe nedeniyle baygınlık geçirdi. Hastaneye kaldırılan ve yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan Özcan Dinç, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Dinç'in cenazesi, Reşadiye köyünde toprağa verildi. Gözaltına alınan Mehmet Dinç ise çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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