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Yeğeninin hastalığından etkilenip "ilaç taşıma sistemi" geliştirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.07.2019 11:09 | Son Güncelleme

Kemik iltihabı hastalığına yakalanan yeğeninin tedavi sırasında yaşadığı zorluklardan etkilenen bilim insanı Prof. Dr. Şenay Hamarat Şanlıer, rahatsızlığın daha az antibiyotik kullanımıyla daha kısa sürede iyileştirilmesi için ilaç taşıma sistemi geliştirdi - EÜ ARGEFAR Ürün Geliştirme Sorumlusu Prof. Dr. Şanlıer: "Çalışmamızda manyetik nano partikül sentezledik. İlaç kan damar yoluna verildiği zaman gerekli bölgeye mıknatıs tuttuk ve antibiyotiğin direkt oraya gitmesini sağladık. - "Sıçanlarla yapılan çalışmalarda kemik dokusunun tamamen iyileştiğini, bu iltihabın kuruduğunu tespit ettik"

İZMİR (AA) - HALİL ŞAHİN - Yeğenine zor günler yaşatan kemik iltihabı rahatsızlığının tedavisini kolaylaştırmak için laboratuvara giren Prof. Dr. Şenay Hamarat Şanlıer, hastalığı daha kısa sürede ve daha az antibiyotik kullanımıyla tedavi edebilecek ilaç taşıma sistemi geliştirdi.

Ege Üniversitesi (EÜ) İlaç Geliştirme ve Farmakokinetik Araştırma Uygulama Merkezi (ARGEFAR) Ürün Geliştirme Sorumlusu Prof. Dr. Şenay Hamarat Şanlıer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yıllardır "hedefli tedavi" konusunda çalışmalar yürüttükleri anımsattı.

Hedefli tedavilerde ilacın sağlıklı dokulara zarar vermeden, direkt istenilen bölgeye ulaşmayı sağladığını anlatan Şanlıer, farklı kanser türlerinin yanı sıra klinik hastalıklarda da bu yöntemin kullanılabileceğini söyledi.

Yeğeninin henüz 10 yaşındayken aylarca kemik iltihabı (osteomyelit) tedavisi gördüğünü ve farklı antibiyotikler kullanarak iyileşebildiğini hatırlatan Şanlıer, yaşadıkları sıkıntılı süreçte bu hastalıkla ilgili çalışmaya karar verdiğini dile getirdi.

Yeğeninin uzun süre antibiyotik kullanımına bağlı yaşadığı problemlerin başkalarınında da görülmemesi için harekete geçtiğini aktaran Şanlıer, şöyle konuştu:

"Uzun süreli antibiyotik tedavisinde organlar zarar görebiliyor. Tedavi sırasında damar yolundan verilen antibiyotiğin etkisi kemiğe ulaşıncaya kadar düşüyor. Hastalık ameliyatla ya da ilaçla tedavisi sonrasında bile tekrar görülebiliyor .Biz çalışmamızda manyetik nano partikül sentezledik. İlaç kan damar yoluna verildiği zaman gerekli bölgeye mıknatıs tuttuk ve antibiyotiğin direkt oraya gitmesini sağladık. Orada nano partikülü patlattık ve ilacın kemiğin içine yerleşmesini sağladık. Hedefli tedavi olduğu için çok düşük dozda antibiyotikle bu mikrobu kurutabildik. Sıçanlarla yapılan çalışmalarda kemik dokusunun tamamen iyileştiğini, bu iltihabın kuruduğunu tespit ettik."

- İltihap 10 günde kurutuldu

Prof. Dr. Şanlıer, patent sürecindeki çalışmada sıçanlardaki iltihabın 10 günde kurutulduğunu söyledi.

Aylar süren tedavinin günler içinde gerçekleştiğini aktaran Şanlıer, gönüllü hasta denemelerinde insanlardaki iyileşme süresinin daha net ortaya konulabileceğini ifade etti.

Geliştirdikleri yöntemin dünyada bir benzeri olmadığına dikkati çeken Şanlıer, patent ofisinin taramasında yöntemin özgünlüğünün ortaya konduğunu vurguladı.

Prof. Dr. Şanlıer, yeni ilaç taşıma yöntemiyle ilgili bir ilaç firmasıyla görüşerek süreci ilerletmeyi planladıklarını, sürecin sonunda birkaç yıl içinde piyasaya sunulabileceğini sözlerine ekledi.

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ilaç taşıma iltihap kemik yeğen

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