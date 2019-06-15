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Yeğeninin iş yerinde yangın çıkan amca bayıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 15.06.2019 20:53 | Son Güncelleme

 KARAMAN'da, yeğeninin ambalaj dükkanına bir süreliğine bakan Sabri Koç (52), iş yerinin depo bölümünde yangın çıkınca fenalaştı.

Muammer ŞEN/KARAMAN (DHA)- KARAMAN'da, yeğeninin ambalaj dükkanına bir süreliğine bakan Sabri Koç (52), iş yerinin depo bölümünde yangın çıkınca fenalaştı. Yeğenine, "Dükkanın yanıyor, hemen gel" dedikten sonra bayılan Koç, tedaviye alınırken, yangın itfaiyenin 1 saatlik çalışmasıyla söndürüldü.

Yangın, saat 17.00 sıralarında Kirişçi Mahalllesi Tabakhane Caddesi üzerindeki ambalaj ürünleri dükkanında çıktı. Dumanın fark edilmesiyle çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, dükkanı geçici olarak idare eden amca Sabri Koç, iş yeri sahibi yeğeni Fatih Koç'u arayarak, "Dükkanın yanıyor, hemen gel" dedikten sonra fenalaşıp, yere yığıldı. Deponun merdiven bölümüne yığılan Koç, itfaiye ve polis ekiplerince dışarıya çıkartıldı. Koç, olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. İtfaiye yaklaşık 1 saat süren çalışmasının ardından yangını tamamen söndürdü. İş yerinin depo kısmındaki malzemeler ise kullanılamaz hale geldi. Polis yangınla ilgili soruşturma başlattı.

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