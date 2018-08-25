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Yeğeninin istismarla suçladığı amca tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 25.08.2018 18:00 | Son Güncelleme

MUĞLA'nın Ortaca ilçesinde, M.D.'ye (19) 11 yıldır cinsel istismarda bulunduğu ileri sürülen amcası B.D.

Yeğeninin istismarla suçladığı amca tutuklandı

Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA) - MUĞLA'nın Ortaca ilçesinde, M.D.'ye (19) 11 yıldır cinsel istismarda bulunduğu ileri sürülen amcası B.D. (62) tutuklandı.
Ortaca'da yaşayan B.D., iddiaya göre, yeğeni M.D.'nin cep telefonuna takip programı kurdu. B.D., takip programından faydalanarak, yeğeninin erkek arkadaşıyla birlikte Sarıgerme'ye gittiğini öğrendi. İkiliyi deniz kenarında gören B.D., genç kızın erkek arkadaşının otomobilinin lastiklerini patlattı. Ardından yeğeni ve erkek arkadaşına saldırdığı öne sürülen B.D., çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen jandarma ekiplerince gözaltına alınıp, Sarıgerme Jandarma Karakol Komutanlığı'na götürüldü. M.D. ve erkek arkadaşı, B.D.'den şikayetçi oldu. M.D.'nin, ifadesinde, amcasının kendisine 8 yaşından beri cinsel istismarda bulunduğunu, korktuğu için başına gelenleri kimseye anlatamadığını söylediği öğrenildi. İşlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen M.D., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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Yeğeninin istismarla suçladığı amca tutuklandı

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