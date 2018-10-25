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Yeğenlerini öldüren amca ve oğlu tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 25.10.2018 15:58 | Son Güncelleme

AKSARAY'ın Eskil ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartıştığı yeğenleri öğretmen Murat İnan (37) ve Uğur İnan'ı (44) tüfekle başlarından vurup öldüren amcaları Hüseyin İnan (58) ile olayı gizlediği ileri sürülen oğlu Fatih İnan (23) tutuklandı.

Yeğenlerini öldüren amca ve oğlu tutuklandı

Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY, (DHA)- AKSARAY'ın Eskil ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartıştığı yeğenleri öğretmen Murat İnan (37) ve Uğur İnan'ı (44) tüfekle başlarından vurup öldüren amcaları Hüseyin İnan (58) ile olayı gizlediği ileri sürülen oğlu Fatih İnan (23) tutuklandı.
Olay, dün akşam saatlerinde Eskil ilçesi Gümüşdüğün köyünde meydana geldi. İddiaya göre, pastanede çalışan ve köyde çiftçilik yapan Hüseyin İnan yanına oğlu Fatih İnan'ı alarak, yeğenleri Murat İnan ve Uğur İnan ile aralarında anlaşmazlığa neden olan arazide buluştu. Hüseyin İnan, yeğenlerine, araziye kendisinin ev yapacağını söyledi. Murat İnan ve kuzeni Uğur İnan da amcalarına karşı çıkarak kendilerinin ev yapacağını belirtti. Bunun üzerine amca ve yeğenleri arasında yeniden tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi sonucu Hüseyin İnan, yeğenlerine av tüfeğiyle ateş açtı. Açılan ateş sonucu başlarından yaralanan Murat İnan ve Uğur İnan, olay yerinde yaşamını yitirdi. Olaydan sonra kaçan Hüseyin İnan da jandarmaya gidip teslim oldu.
Şüpheli amca Hüseyin İnan'ın sorgusu sürerken olayı gizlediği ileri sürülen oğlu Fatih İnan da gözaltına altındı. Yapılan sorgulamanın ardından bugün adliyeye sevk edilen baba ve oğul çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

​FOTOĞRAFLI

Yeğenlerini öldüren amca ve oğlu tutuklandıYeğenlerini öldüren amca ve oğlu tutuklandıYeğenlerini öldüren amca ve oğlu tutuklandı

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