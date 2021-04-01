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Yehova Şahidi nedir? Kimler Yehova Şahidi olur?

01.04.2021 10:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yehova Şahitleri, 140 sene önce Amerikalı Charles Taze Russell tarafından kurulmuş olan bir tarikattır. 1930 senesinden beridir ise Yehova Şahitleri olarak tanınırlar. Yehova'nın Şahitleri, binyılcı, restorasyoncu ve teslis karşıtı bir inanca sahip, ana akım Hristiyanlıktan ayrılan bir Hristiyan mezhebidir. Peki Yehova şahidi nedir? Kimler Yehova şahidi olur?

Yehova Şahidi nedir? Kimler Yehova Şahidi olur?

Yehova, Yahudilikte ve Hristiyanlıkta Tanrı’nın adıdır. İlk kez Tevrat’ta geçmiştir bu isim ve YHWH diye yazılır. Yehova Şahitleri bu yüzden kendilerini Tanrı’nın Şahitleri olarak tanımlarlar. Bu topluluk, kendilerini bir Hristiyan mezhebi olarak değil de, Hristiyanlıktan, Yahudilikten ve diğer bütün dinlerden ayrı bir din olarak görmektedir.

YEHOVA ŞAHİDİ NEDİR?

1870’lerin sonlarına doğru Pennsylvania eyaletinin Allegheny şehrinde Charles Taze Russell’ın liderliğinde ortaya çıkan bu akım, köken olarak Baptist Papaz William Miller’in kurduğu Millerite grubunun dünyanın sonuyla ilgili (millennial) öğretilerine dayanır.

Yehova Şahitleri, Russell döneminde önce "Zion’s Watch Tower Track Society" adı altında 1881’de bir araya gelmiştir ve 1886 yılında "Watch Tower Bible and Track Society" adıyla devam etmiştir. Diğer Hristiyan gruplarıyla aralarındaki inanç farklılığına, Tanrı’nın en özel ismine ve bu akımın üyelerinin gerçek inananlar (Tanrı’nın kavmi) olduğuna vurgu yapan günümüzde Yehova Şahitleri şeklindeki adını ise 1931’de Russell’ın halefi J. F. Rutherford döneminde almıştır.

KİMLER YEHOVA ŞAHİDİ OLUR?

Yehova Şahidi olmak için yapılması gereken bazı şeyler bulunmaktadır. Bu gereklilikler Matta 28:19 ve Matta 28:20 ayetleri içerisinde anlatılmıştır.

1. Adım: Kutsal Kitabın ne öğrettiğini öğrenin.

İsa, öğrencilerine şöyle söyledi: “İnsanları öğrencim olarak yetiştirin ve . . . onlara öğretin” (Matta 28:19, 20). Öğrenci, öğrenen kişidir. Kutsal Kitap, özellikle de İsa Mesih’in öğrettikleri, nasıl mutlu ve doyum veren bir yaşama sahip olabileceğinizi açıklar (2. Timoteos 3:16, 17). Yehova’nın Şahitleri olarak bizler Kutsal Kitabı ücretsiz olarak incelemenize yardım etmekten sevinç duyarız (Matta 10:7, 8; 1. Selanikliler 2:13)

2. Adım: Öğrendiklerinizi uygulayın.

İsa Tanrı’nın Sözü hakkında bilgi alan kişilere ‘emrettiği her şeye uymalarını’ da söyledi (Matta 28:20). Bu, Kutsal Kitap incelemenizin sadece bilgi almaktan daha fazlasını içermesi gerektiği anlamına gelir. Düşünce tarzınızda ve davranışlarınızda belirgin değişiklikler yapmanız gerekebilir (Elçiler 10:42; Efesoslular 4:22-29; İbraniler 10:24, 25). İsa’nın emirlerini uygulayanlar, daha sonra yaşamlarını Yehova Tanrı’ya adayarak İsa’yı takip etmeye kişisel olarak karar verirler (Matta 16:24)

3. Adım: Vaftiz.

(Matta 28:19) Kutsal Kitapta vaftiz gömülmeye benzetilir (Romalılar 6:2-4 ile karşılaştırın). Bu, önceki yaşam tarzının sona erdiğini ve yenisinin başladığını simgeler. Vaftiz edilerek İsa’nın söylediği ilk iki adımı attığınızı ve Tanrı’dan temiz bir vicdan istediğinizi herkese göstermiş olursunuz (İbraniler 9:14; 1. Petrus 3:21)

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