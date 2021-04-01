Yehova Şahidi nedir? Kimler Yehova Şahidi olur?

Yehova, Yahudilikte ve Hristiyanlıkta Tanrı’nın adıdır. İlk kez Tevrat’ta geçmiştir bu isim ve YHWH diye yazılır. Yehova Şahitleri bu yüzden kendilerini Tanrı’nın Şahitleri olarak tanımlarlar. Bu topluluk, kendilerini bir Hristiyan mezhebi olarak değil de, Hristiyanlıktan, Yahudilikten ve diğer bütün dinlerden ayrı bir din olarak görmektedir.

YEHOVA ŞAHİDİ NEDİR?

1870’lerin sonlarına doğru Pennsylvania eyaletinin Allegheny şehrinde Charles Taze Russell’ın liderliğinde ortaya çıkan bu akım, köken olarak Baptist Papaz William Miller’in kurduğu Millerite grubunun dünyanın sonuyla ilgili (millennial) öğretilerine dayanır.

Yehova Şahitleri, Russell döneminde önce "Zion’s Watch Tower Track Society" adı altında 1881’de bir araya gelmiştir ve 1886 yılında "Watch Tower Bible and Track Society" adıyla devam etmiştir. Diğer Hristiyan gruplarıyla aralarındaki inanç farklılığına, Tanrı’nın en özel ismine ve bu akımın üyelerinin gerçek inananlar (Tanrı’nın kavmi) olduğuna vurgu yapan günümüzde Yehova Şahitleri şeklindeki adını ise 1931’de Russell’ın halefi J. F. Rutherford döneminde almıştır.