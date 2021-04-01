Yehova şahidi olan ünlüler | İşte Yehova şahidi olmanın kuralları ve yasakları...

Yeni çıkardıkları kitaba da Kitabı Mukaddes’e de Kutsal Kitap Yeni Dünya Çevirisi adı verildi. Yehova şahidi olan ünlülerin de varlığından bahsedilir. Yehova şahidleri, intihara ve adam öldürmeye karşıdır. Bundan dolayı askerde silah tutmak istemezler… Dini inançlara gelince, bazen insanlar yaşamak ve yaşamayı bırakmak istiyor. Bazı insanlar dinin eski olduğu inancını taşırken, bazıları bugünlerde yüzyıllardan daha alakalı ve önemli olduğunu düşünüyor. Hristiyan inançlarında, İncil'in öğretilerini birbirinden çok farklı şekilde yorumlayabilen birçok mezhep vardır. Yehova'nın Şahidi İsa Mesih'e inanıyor, ancak onun bedeninde Tanrı olduğuna inanmıyorlar. Aslında onun Baş melek Michael olduğuna inancını taşıyorlardı. Öte yandan, İsa'nın 1917'de gizlice geri döndüğüne inanıyorlardı, fakat kitaplarda; herkesin bileceği şekilde döneceğini açıkça vurgulanıyor. Hristiyan İncilinin öğrettiğinden çok farklı olmasına karşın, günümüzde çok sayıda ünlü de dâhil olmak üzere birçok dindar takipçisi bulunuyor. Yehova'nın Şahitleri Noel’i, doğum günlerini ve diğer pek çok bayramı kutlamaz.

İşte Habertürk'ten Bülent Günal, Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dinler Tarihi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Hakkı Şah Yasdıman’la yaptığı röportajın ayrıntıları… YEHOVA ŞAHİDİ OLMANIN KURALLARI VE YASAKLARI Yehova Şahitleri öldürmeye ve intihara sıcak bakmazlar. Yehova Şahitleri’nde çıplak intihar etme, saç kazıtma gibi bir ritüel bulunmuyor. Ayrıca Yehova Şahitleri kıyafetlerine son derece özen gösterir. Erkekleri mümkün olduğu müddetçe kravat takar, kadınlar tayyör giyer. Saç baş karma karışık, kazılmış, hırpani bir giyim tarzını benimsemezler. Nasıl ki bir Müslüman intihar ettiğinde Müslümanlıkla bağdaştırıp yorumlanırsa, bunlar da öyledir. Protestan Hıristiyanlar’ın bir alt grubu denilebilir. 1852 tarihinde ABD’nin Pennsylvania Eyaleti’nde ortaya çıktı. Kurucusu, Charles Taze Russell’dır. Kendilerini, Hıristiyan ve Yahudi olarak adlandırırlar. Kutsal kitapları, Hıristiyanlarda olduğu gibi Zebur, Tevrat ve İncil’i içine alan Kitab-ı Mukaddes’tir. Ancak Kitab-ı Mukaddes’in yeni bir çevirisi yapıldı ve “Kutsal Kitap Yeni Dünya Çevirisi” ismiyle yayınlandı. Bazı metinleri tekrardan yorumlamaları Hıristiyanların tepkisine neden oldu. Bundan dolayı Hıristiyan dünyası Yehova Şahitleri’ni kutsal kitaplarında tahribat yapmakla suçluyor. Öte yandan Yehova Şahitleri azizleri ve Papa’yı tanımaz. Bu kitapta Allah’ın adı olarak Tevrat’ta geçen Yehova’yı kullanmaları da Yahudileri kızdırır. Çünkü Yahudiler “Allah’ın adını boş yere anmayın” ayetinin ardından Allah’ın en büyük ismi olan Yehova’yı kullanmazlar.

YEHOVA ŞAHİDLERİNİN PEYGAMBERLERİ VAR MI? Eski Ahit ve Yeni Ahit’te ismi geçen peygamberlere inanırlar. Hz. İsa onlar için Allah’ın oğludur ve şu an Allah’ın sağında yer almaktadır. DÜNYADA NE KADAR YEHOVA ŞAHİDİ VAR? Yaklaşık 8 milyon Yehova şahidi olduğu belirtiliyor. Bir yönetim kurulu tarafından yönetildiği kaydediliyor. Bu kurulun sayısı 12-15 arasında değişiyor. Üyeler yönetim kurulundan ancak öldüklerinde ayrılabilirler. Yehova Şahitleri’nde teşkilat yapısı piramidi hatırlatır, hiyerarşi tepeden aşağıya doğru iner. Kadınlarına sister (kız kardeş), erkeklerine brother (erkek kardeş), diye hitap ederler. Türkiye’de 3 bin civarında Yehova Şahidi bulunduğu rivayet ediliyor. Merkezlerinin de İstanbul olduğu söyleniyor. KUTSAL MEKANLARI VAR MI? Kutsal mekanları yok ancak toplanma mekânları var. Her pazar bir araya gelirler. Bu mekanlar çok sade döşenmiştir, içlerinde heykel, resim bulunmaz. Bunların dışında haftada 3 gece evlerde toplanarak dini sohbetler yaparlar. Yeni çevirisini yaptıkları Kitab-ı Mukaddes’i de her sene baştan sona okurlar. İbadetlerini böyle yaparlar. Hepsi kutsal kitaplarını ezbere bilir, hep yanlarında taşırlar. Bir de senelik ibadetleri bulunuyor. Sempazitanlarını daha da etkilemek adına o toplantıya götürürler.

Kan vermedikleri de söylenir. Kan vermezler, başkalarından da almazlar. Gerektiğinde kendi kanlarını kullanırlar. Zaten yanlarında bir belge vardır, kendilerine kesinlikle kan verilmeyeceğini vurgular. Yehova Şahitleri’nin hiçbir ulusal bayrağı selamlamadıklarını ve askere gitmeyi kabul etmediklerini söyleyen Prof. Dr. Yasdıman, ‘’Askere gitmek zorunda kalırlarsa ellerine silah almazlar. Bundan dolayı Türkiye’de hücre cezası alan çok sayıda Yehova Şahidi var. Yehova Şahitleri için sancak, bayrak, vatan gibi bizim kutsal kabul edilen hiçbir milli değer bulunmaz. Onlar dünya vatandaşı olduklarına inanırlar. İnanışlarında kilise ve papaz gibi kavramlar da bulunmaz.’’ dedi. TEMEL İNANIŞ FELSEFELERİ İnanışlarına göre Armageddon ismini verdikleri büyük bir dünya savaşı çıkacak ve dünya birbirine girecek. Geriye yalnızca Yehova Şahitleri kalacak. İsa Mesih dünyaya gelecek, Yehova Şahidi olmayanları yargılayacak ve yargılamanın ardından bu insanların hepsi toprak olacak. Yani yeniden dirilemeyecek. Arkasından dünya cennete dönüşecek ve Yehova Şahitleri bu cennette yaşayacak. Yehova Şahitlerinden başka geride insan kalmayacağı için de cehennem olmayacak. Bundan dolayı Yehova Şahitleri aralarına yeni insanları katmak için çok aktif şekilde çalışırlar.

İŞTE YEHOVA ŞAHİDİ OLAN ÜNLÜLER 20 Luke Evans Luke Evans, özellikle Hobbit'teki rolü nedeniyle son yıllarda yıldız yükselişini gördü ve Yehova'nın Şahidi olarak büyümenin her zaman kolay olmadığını hatırladı. Bununla birlikte, daha sonra yaşamda reddedilmeye hazırlanmasına yardım için yetişenlere kredi verir. “[O] n Cumartesi sabahları kapılarını çalıyor olacaksınız” dedi bir keresinde. “Annemle babamın orada durup durduğunu hatırlıyorum, 'Aman Tanrım, bunun kimin kapısı olduğunu biliyorum ve onları Pazartesi günü görmem gerekecek.” Çok kötüydü. ”Yüzüne kapı çarptığını reddetmek için hazırladığını söyledi. 16 yaşındayken şarkı kariyerine devam etmek için okulu ve dini terk etti. 19 Janet Jackson Ağabeyi Michael gibi, Janet de Yehova'nın Şahidi olarak büyüdü, fakat genç yetişkin yıllarında ailesiyle pek çok çekişmesi oldu ve artık dini uygulamaması şaşırtıcı değil. Janet ağabeyi gölgesinin altından tırmanmayı ve kendisi için bir müzisyen, şarkıcı ve hatta moda tasarımcısı olarak harika bir kariyer yapmayı başardı. 49 yaşındaki çocuk hayatında şartlarını sürdürmeye devam ediyor ve bunu yapmaktan daha fazla içeriyor gibi görünüyor.

18 Damon Wayans Çoğu kişi Damon Wayans'ı olduğu ünlü film yıldızı olarak tanıyacaktır, ancak birçoğunun da Yehova'nın Şahidi olarak yetiştirildiğinin farkında olmayabilir. Hayatı bazı inanılmaz başarılar gördü ve dört çocuğun babası. New York'ta doğan, 55 yaşındaki aktör, televizyon direktörü, yapımcı ve senarist, kazandığı gülüş ve şefkatli tavrını çekmeye devam ediyor. Bu, Mesih'in öğretilerini gerçekten almış gibi görünen bir adam. 17 Marc John Jefferies Marc John Jeffries, yetişkin bir aktör olarak ev sahibi olmayabilir, halen Hollywood'daki hayalini sürdürüyor. Sadece küçükken filmlerde rol aldı ve Stuart Little, Spiderman 2 ve hatta Charlie'nin Melekleri: Full Throttle'da rol aldı. Isaiah'ı kaybetmek 4 yaşındaki bir çocuk olarak ortaya çıktıktan sonra, babası Marc'ın bir gün polis olma hayalinin gerçekleşmeyeceğini; inançlarından dolayı bir olasılık değildi. 16 Venüs Williams 15 Sherri Çoban İnsanlar Sherri Shepherd adını duyduklarında tanımayabilirler. Yeni evli çiftlerin geldiği yenilenmiş Yeni Evli Oyun'un hostesi olarak The View'daki zamanından en çok tanınan, eşlerinin cevap vereceğini düşündüğü şekilde soruları cevaplayan ve yeterince puan kazanmayı uman bir TV sunucusu ve kişiliği. Büyük ödülü, genellikle balayı gezisini kazanın. Soruların bazıları riskli olsa da, Sherri Yehova'nın Şahidi olarak gündeme geldi ancak artık pratik yapmıyor.

14 Terrence Howard Görünüşe göre, Yehova'nın Şahidi Hustle ve Akış yıldızı Terrence Howard gibi bu dinsel gruba üye olmak istediğini söylediği kadar kolay olmadı. Karısı çocuklarını Şahit olarak yetiştirmesine rağmen, henüz inancına henüz hoş karşılanmadığı görülmedi. 46 yaşındaki oyuncu bir gün Yehova'nın Şahidi olabilir ve çocuklarını yaptığında bu inanca dayandırılır. 13 Lou Whitaker Lou Whitaker, yaptığı her şeyde başarılı olmak için çaba harcayan tüm zamanların en iyi Major League beyzbol oyuncularından biriydi. Eski Detroit Tiger, başka hiçbir profesyonel sporcunun yapmadığı bir şey yaptı: Beyzbol kariyeri de dahil olmak üzere, dini inançlarını hayatındaki her şeyin üstüne koydu. Bu güne kadar Yehova'nın Şahidi olarak çalışmaya devam ediyor ve tarihte Şöhretler Salonuna seçilmemiş en iyi beyzbol oyuncularından biri olarak kabul ediliyor. 12 Coco Rocha Güçlü bakışlar, dar yanaklar ve saman çene kemiği ile Coco Rocha'nın bugünün ikonik modellerinden biri olması şaşırtıcı değil. Moda tasarımcılarının sevdiği ve modelleme dünyasında bir güç olmaya devam ettiği zarif bir görünüme sahiptir. Bu meslekte, dini inançlarına açık görünen ve pratik bir Yehova Şahidi olduğunu itiraf eden az sayıda kadından biri. “Gözlerinde halka açık çok fazla Şahit yok” dedi. Herhangi bir isim bile söyleyemem, bu yüzden evet, bazen yalnızsın. Elinizi tutabilecek ve bunu birlikte yapacağımızı söyleyen biriyle değilsiniz. ”

11 Chet Limonlu Bu listedeki bir diğer profesyonel beyzbol oyuncusu Chet Lemon, kariyeri boyunca Chicago White Sox ve Detroit Tigers için oynadı. 1984'te Kaplanlarla Dünya Serisini kazandı ve 2011'de Dünya Serisinin 4. Oyunu için düzenlenen ilk seremoniyi attı. Gençken Yehova'nın Şahitleriyle tanıştı ve gençken pratik yapmaya ve aktif olarak aktif olmaya devam etti. Bu gün kiliseye. 10 George Benson George Benson'ın kim olduğunu bilmiyorsanız, biraz blues müzik dinlemek için biraz zaman ayırın. O bir gitarist, söz yazarı ve blues'un simgesidir ve bugüne kadar performans göstermeye devam eder. 72 yaşındayken bile, George hala harika bir şov yaptırabilir ve Yehova'nın Şahidi olarak inancını sevgisini kimseyle ve duymak isteyen herkesle paylaşmaktan çekinmiyor. Bazı şarkılarında tutkunun çaldığını duyabilirsiniz. 9 Prens 57 yaşındaki müzisyen, hayatının çoğu için müziğin öncüsü olmuştur. Bir Vaftizci olarak yetiştirildi ve annesinin ölümüne kadar Yehova'nın Şahidi olmaya dönüştüğü kadar pratik yaptı. Prens'in bir oğlu, bir oğlu var ve hayatının çoğunda epilepsi hastası. Onu Yehova'nın Şahidi olmak için inancından neyin tahrik ettiği açık değil, ama hala o güne pratik yapıyor gibi görünüyor.

8 Michael Jackson 7 Ünlü Ünlü Notorious BIG, rap müziğindeki ve genç yaştaki en büyük isimlerden biriydi. 1997 yılında, bir yıl kadar önce Tupak Shakur cinayeti için bir intikam alma eylemi olduğuna inanan bir çekimde öldürüldü. Notorious hayattan birçok yönden daha büyük olmasına rağmen, aynı zamanda bir Yehova Şahidi olarak yetiştirildi. Hayranları, yarattığı müzikle eğlenmeye devam ediyor ve ailesi, bir Şahit olarak hayatı hakkında sessiz kalıyordu. 6 Patti Smith 5 Dave Mustaine 4 Jill Scott Jill Scott sevgili bir şair, oyuncu, şarkıcı ve söz yazarı olabilir, ancak bir Yehova Şahidi olarak yetiştirildi. Artık bu dinin uygulayıcı bir üyesi olmadığını belirtmekle suçlandı, ancak bu tamamen ondan tamamen uzaklaştığı veya tamamen terk ettiği anlamına gelmiyor. Bir oğlu, bir oğlu var ve hayattaki insanlara ilham vermeye devam ediyor. Müziği ve sesi, insanları kendileri hakkında daha iyi hissetmelerine yardımcı oluyor ve bunun için kiliseyi geride bırakma seçimlerinden dolayı mazeret veya özür dilemeye gerek yok.