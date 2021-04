Yehova şahidi olan ünlüler | İşte Yehova şahidi olmanın kuralları ve yasakları...

Kutsal mekanları yok ancak toplanma mekânları var. Her pazar bir araya gelirler. Bu mekanlar çok sade döşenmiştir, içlerinde heykel, resim bulunmaz. Bunların dışında haftada 3 gece evlerde toplanarak dini sohbetler yaparlar. Yeni çevirisini yaptıkları Kitab-ı Mukaddes’i de her sene baştan sona okurlar. İbadetlerini böyle yaparlar. Hepsi kutsal kitaplarını ezbere bilir, hep yanlarında taşırlar. Bir de senelik ibadetleri bulunuyor. Sempazitanlarını daha da etkilemek adına o toplantıya götürürler.

Eski Ahit ve Yeni Ahit’te ismi geçen peygamberlere inanırlar. Hz. İsa onlar için Allah’ın oğludur ve şu an Allah’ın sağında yer almaktadır.

Luke Evans, özellikle Hobbit'teki rolü nedeniyle son yıllarda yıldız yükselişini gördü ve Yehova'nın Şahidi olarak büyümenin her zaman kolay olmadığını hatırladı. Bununla birlikte, daha sonra yaşamda reddedilmeye hazırlanmasına yardım için yetişenlere kredi verir. “[O] n Cumartesi sabahları kapılarını çalıyor olacaksınız” dedi bir keresinde. “Annemle babamın orada durup durduğunu hatırlıyorum, 'Aman Tanrım, bunun kimin kapısı olduğunu biliyorum ve onları Pazartesi günü görmem gerekecek.” Çok kötüydü. ”Yüzüne kapı çarptığını reddetmek için hazırladığını söyledi. 16 yaşındayken şarkı kariyerine devam etmek için okulu ve dini terk etti.

İnsanlar Sherri Shepherd adını duyduklarında tanımayabilirler. Yeni evli çiftlerin geldiği yenilenmiş Yeni Evli Oyun'un hostesi olarak The View'daki zamanından en çok tanınan, eşlerinin cevap vereceğini düşündüğü şekilde soruları cevaplayan ve yeterince puan kazanmayı uman bir TV sunucusu ve kişiliği. Büyük ödülü, genellikle balayı gezisini kazanın. Soruların bazıları riskli olsa da, Sherri Yehova'nın Şahidi olarak gündeme geldi ancak artık pratik yapmıyor.

Marc John Jeffries, yetişkin bir aktör olarak ev sahibi olmayabilir, halen Hollywood'daki hayalini sürdürüyor. Sadece küçükken filmlerde rol aldı ve Stuart Little, Spiderman 2 ve hatta Charlie'nin Melekleri: Full Throttle'da rol aldı. Isaiah'ı kaybetmek 4 yaşındaki bir çocuk olarak ortaya çıktıktan sonra, babası Marc'ın bir gün polis olma hayalinin gerçekleşmeyeceğini; inançlarından dolayı bir olasılık değildi.

Çoğu kişi Damon Wayans'ı olduğu ünlü film yıldızı olarak tanıyacaktır, ancak birçoğunun da Yehova'nın Şahidi olarak yetiştirildiğinin farkında olmayabilir. Hayatı bazı inanılmaz başarılar gördü ve dört çocuğun babası. New York'ta doğan, 55 yaşındaki aktör, televizyon direktörü, yapımcı ve senarist, kazandığı gülüş ve şefkatli tavrını çekmeye devam ediyor. Bu, Mesih'in öğretilerini gerçekten almış gibi görünen bir adam.

Lou Whitaker, yaptığı her şeyde başarılı olmak için çaba harcayan tüm zamanların en iyi Major League beyzbol oyuncularından biriydi. Eski Detroit Tiger, başka hiçbir profesyonel sporcunun yapmadığı bir şey yaptı: Beyzbol kariyeri de dahil olmak üzere, dini inançlarını hayatındaki her şeyin üstüne koydu. Bu güne kadar Yehova'nın Şahidi olarak çalışmaya devam ediyor ve tarihte Şöhretler Salonuna seçilmemiş en iyi beyzbol oyuncularından biri olarak kabul ediliyor.

3 Ja Kuralı

Rapçi Ja Kuralı dövmelerle kaplı olabilir ve müziği herkese hitap etmeyebilir, ancak bir şey açıktır: O artık bir Yehova Şahidi değildir. Dinde büyüdü, ama annesi rahatsız edildiğinde, bütün ilgisini kaybetti ve onu geride bıraktı.

2 Naomi Campbell

Belli bir dini arka planda yetişen birçok insanda olduğu gibi, Naomi Campbell Yehova'nın Şahidi olarak yetiştirildi, ancak artık inancı uygulamıyor. Bildirilen bir diva olarak bilinen davranışları ve taraftarlar ve personel için kötü davranmasıyla, birinin İsa Mesih'in öğretilerini ve yaşamını örnekleyen herhangi bir inanç sistemine sahip olabileceğine inanması zor olurdu.

1 Michelle Rodriguez

Michelle Rodriguez, geçtiğimiz on yıl boyunca inanılmaz bir kariyere imza attı; Lost TV şovu ve ardından hit film imtiyazı olan Fast and Furious ve hatta gişe canavarı Avatar. Ayrıca bir Yehova Şahidi olarak yetiştirildi ve bu onun kariyerinin önünde durmuş gibi görünmese de, inancını bıraktı ve bir şekilde onu yaşamı için yaraladığına inanıyor. “Ben her zaman eski dinleri araştırıyorum” dedi. “Ben de Yehova'nın Şahidi olarak büyüdüm, bu yüzden bu beni ömür boyu korkuttu. Bu yüzden hemen okuldan nefret ettim. Dinin bununla bir ilgisi vardı çünkü herkes bana hep yalan söylüyormuş gibi hissettim. ”