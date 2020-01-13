YEKDER Ailede Din Eğitimi Programının sertifikaları dağıtıldı

İSTANBUL (AA) - İstanbul İl Müftülüğü, Yaygın Eğitim ve Kültür Derneği (YEKDER) ve Türkiye Diyanet Vakfı Kadın ve Aile Gençlik Merkezi (TDV KAGEM) iş birliği ile düzenlenen 10 haftalık Ailede Din Eğitimi Programı (ADEP) modelleme çalışmaları, sertifika töreniyle tamamlandı.

YEKDER'den yapılan açıklamaya göre, dernek bünyesinde ebeveynlerin çocuklarına yönelik inanç, ibadet ve ahlak gelişimlerine dair yapabilecekleri çalışmalar konusunda uygulamalı eğitim olan ADEP'in modelleme çalışmaları yaygınlaştırılıyor.

İstanbul İl Müftülüğü, YEKDER ve KAGEM'in ortak çalışmasıyla gerçekleştirilen ADEP kapsamında Diyanet İşleri Başkanlığı personellerinin yetkinleştirilmesi için 10 hafta boyunca eğitim seminerleri düzenlendi.

Seminere katılanlar için TDV KAGEM Beşiktaş Merkezinde sertifika töreni gerçekleştirildi.

Törene, İstanbul İl Müftüsü Prof. Dr. Mehmet Emin Maşalı, İstanbul İl Müftü Yardımcısı Ayşe Coşkun, TDV KAGEM İstanbul Şube Müdürü Ayşenur Kapusuz, YEKDER Yönetim Kurulu Başkanı Sedat Özgür ve YEKDER Yetişkin Eğitimleri Komisyonu Başkanı Dr. Gülsüm Pehlivan Ağırakça katıldı.

Diyanet bünyesinde farklı ihtisas alanlarına sahip 17 katılımcı, ADEP Eğitici Eğitimleri ve seminerlerle edindikleri bilgi ve yöntem ile programı farklı bölgelerde uygulayabilecek.

ADEP 2020 bahar döneminde, yeni katılımcılarla devam edecek.

