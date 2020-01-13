HABER
  4. YEKDER Ailede Din Eğitimi Programının sertifikaları dağıtıldı

YEKDER Ailede Din Eğitimi Programının sertifikaları dağıtıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.01.2020 19:18 | Son Güncelleme

YEKDER Ailede Din Eğitimi Programının sertifikaları dağıtıldı

İSTANBUL (AA) - İstanbul İl Müftülüğü, Yaygın Eğitim ve Kültür Derneği (YEKDER) ve Türkiye Diyanet Vakfı Kadın ve Aile Gençlik Merkezi (TDV KAGEM) iş birliği ile düzenlenen 10 haftalık Ailede Din Eğitimi Programı (ADEP) modelleme çalışmaları, sertifika töreniyle tamamlandı.

YEKDER'den yapılan açıklamaya göre, dernek bünyesinde ebeveynlerin çocuklarına yönelik inanç, ibadet ve ahlak gelişimlerine dair yapabilecekleri çalışmalar konusunda uygulamalı eğitim olan ADEP'in modelleme çalışmaları yaygınlaştırılıyor.

İstanbul İl Müftülüğü, YEKDER ve KAGEM'in ortak çalışmasıyla gerçekleştirilen ADEP kapsamında Diyanet İşleri Başkanlığı personellerinin yetkinleştirilmesi için 10 hafta boyunca eğitim seminerleri düzenlendi.

Seminere katılanlar için TDV KAGEM Beşiktaş Merkezinde sertifika töreni gerçekleştirildi.

Törene, İstanbul İl Müftüsü Prof. Dr. Mehmet Emin Maşalı, İstanbul İl Müftü Yardımcısı Ayşe Coşkun, TDV KAGEM İstanbul Şube Müdürü Ayşenur Kapusuz, YEKDER Yönetim Kurulu Başkanı Sedat Özgür ve YEKDER Yetişkin Eğitimleri Komisyonu Başkanı Dr. Gülsüm Pehlivan Ağırakça katıldı.

Diyanet bünyesinde farklı ihtisas alanlarına sahip 17 katılımcı, ADEP Eğitici Eğitimleri ve seminerlerle edindikleri bilgi ve yöntem ile programı farklı bölgelerde uygulayabilecek.

ADEP 2020 bahar döneminde, yeni katılımcılarla devam edecek.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERShipton Ana'nın şoke eden Türkiye kehanetiShipton Ana'nın şoke eden Türkiye kehaneti
Süt zannettiği deterjanı içen 4 yaşındaki Yağmur hastanelik olduSüt zannettiği deterjanı içen 4 yaşındaki Yağmur hastanelik oldu
Yalova’da tarihi eser operasyonuYalova’da tarihi eser operasyonu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Mehmet Emin Maşalı Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Kadın Aile ve Gençlik Merkezi (KAGEM Yaygın Eğitim ve Kültür Derneği (YEKDER)

En Çok Okunan Haberler

Pınar Altuğ'dan Hazal Kaya çıkışı

Pınar Altuğ'dan Hazal Kaya çıkışı

Gözaltına alınan Ali Tezel serbest bırakıldı

Gözaltına alınan Ali Tezel serbest bırakıldı

Sağlık Bakanlığı 'çok acele' koduyla 81 ile gönderdi! 'Kullanımını durdurun'

Sağlık Bakanlığı 'çok acele' koduyla 81 ile gönderdi! 'Kullanımını durdurun'

Son seçim anketinde dikkat çeken sonuçlar

Son seçim anketinde dikkat çeken sonuçlar

Doğal gaz faturasında yüzde 20 tasarruf sağlamak mümkün! İşte o yöntemler

Doğal gaz faturasında yüzde 20 tasarruf sağlamak mümkün! İşte o yöntemler

İHA'lar tespit etti, teröristler itiraf etti! Rahip manastırda saklıyormuş

İHA'lar tespit etti, teröristler itiraf etti! Rahip manastırda saklıyormuş

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Gözaltına alınan Ali Tezel serbest bırakıldı

Gözaltına alınan Ali Tezel serbest bırakıldı

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Bakan Turhan'ın sözlerine İBB'den cevap geldi!

Bakan Turhan'ın sözlerine İBB'den cevap geldi!

İmamoğlu iptal etti, Erdoğan duyunca talimat verdi

İmamoğlu iptal etti, Erdoğan duyunca talimat verdi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Deve kesen kasap bu kez hayvan borsasında esnafla kavga etti! O anlar kamerada

Ortalığı karıştırdı! Sopalarla kovaladılar

Canlı yayın sırasında rahatsızlanmıştı! Bakan Soylu'nun doktorundan açıklama geldi!

Canlı yayında rahatsızlanmıştı! Soylu'nun doktorundan açıklama

Muğla'da 10 düzensiz göçmen yakalandı

Muğla'da 10 düzensiz göçmen yakalandı

Bahçelievler'de park halindeki araçta patlama!

Bahçelievler'de park halindeki araçta patlama!

Yer: Yalova! Ekipler 1 aylık takip sonrası düğmeye bastı! Değeri dudak uçuklattı

Yer: Yalova! Ekipler 1 aylık takip sonrası düğmeye bastı!

'Süleyman Soylu'yu tanıyorum' diyerek dolandırdı! Mahkemedeki ifadesi pes dedirtti!

'Süleyman Soylu'yu tanıyorum' diyerek dolandırdı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.