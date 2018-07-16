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Yekta Kurtuluş'tan Mustafa Ceceli'ye: İnsan müsveddesi

DİĞER SPORLAR HABERLERİ  | 16.07.2018 20:43 | Son Güncelleme

Bir dönem Galatasaray forması da giyen futbolcu Yekta Kurtuluş, İntizar ile Sinem Gedik ilişkisini ifşa ettiği iddia edilen Mustafa Ceceli'yi topa tuttu. Yekta Kurtuluş, Mustafa Ceceli için "Skandal yetişkin iki insanın ilişkisi mi, yoksa bir insan müsveddesinin onları gizlice görüntüleyip yayması mı?" ifadelerini kullandı.

Yekta Kurtuluş'tan Mustafa Ceceli'ye: İnsan müsveddesi

Bir dönem Galatasaray forması da giyen Antalyaspor'un yıldız futbolcusu Yekta Kurtuluş, İntizar ve Sinem Gedik ilişkisine dair görüntüleri sızdırdığı iddia edilen Mustafa Ceceli'yi sert sözlerle eleştirdi.

"İNSAN MÜSVEDDESİ
Yekta Kurtuluş, İntizar ve Sinem Gedik'in ilişkisi için yaptığı paylaşımda, "Skandal yetişkin iki insanın ilişkisi mi yoksa bir insan müsveddesinin onları gizlice görüntüleyip yayması mı?" ifadelerini kullandı.

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yekta kurtuluş Mustafa Ceceli İntizar Sinem Gedik

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