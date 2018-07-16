Yekta Kurtuluş'tan Mustafa Ceceli'ye: İnsan müsveddesi

Bir dönem Galatasaray forması da giyen Antalyaspor'un yıldız futbolcusu Yekta Kurtuluş, İntizar ve Sinem Gedik ilişkisine dair görüntüleri sızdırdığı iddia edilen Mustafa Ceceli'yi sert sözlerle eleştirdi.
"İNSAN MÜSVEDDESİ
Yekta Kurtuluş, İntizar ve Sinem Gedik'in ilişkisi için yaptığı paylaşımda, "Skandal yetişkin iki insanın ilişkisi mi yoksa bir insan müsveddesinin onları gizlice görüntüleyip yayması mı?" ifadelerini kullandı.
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