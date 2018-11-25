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- Yelda Demirören ile Haluk Kalyoncu'nun nişan yüzüklerini Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan taktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.11.2018 13:02 | Son Güncelleme

DEMİRÖREN Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Demirören'in kızı Yelda Demirören ile merhum iş adamı Hasan Kalyoncu'nun oğlu Haluk Kalyoncu, dün akşam nişanlandı.

İSTANBUL, (DHA)- DEMİRÖREN Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Demirören'in kızı Yelda Demirören ile merhum iş adamı Hasan Kalyoncu'nun oğlu Haluk Kalyoncu, dün akşam nişanlandı. Genç çiftin nişan yüzüklerini Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan taktı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Emine Erdoğan’ın yanı sıra Maliye ve Hazine Bakanı Berat Albayrak ve eşi Esra Albayrak, Turkuvaz Medya CEO’su Serhat Albayrak ve eşi Şule Albayrak, İçişleri eski Bakanı Abdülkadir Aksu nişan törenine katıldı.
Nişan törenine Haluk Kalyoncu’nun annesi Nevin Kalyoncu, Turkuvaz Medya Grubu’nun en büyük hissedarlarından iş adamı Cemal Kalyoncu, Adnan Kalyoncu, Faruk Kalyoncu ile eşleri ve çocukları da katıldı.
Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Demirören ve eşi Revna Demirören oğulları Cemal Demirören, Erdoğan Demirören, Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Oktay Demirören ve eşi iş adamı Kıvanç Oktay, oğulları Sinan Oktay, Murat Oktay, Demirören Holding Yönetim Kurulu üyesi Tayfun Demirören ve eşi Reyhan Demirören, kızı Mina Demirören, oğlu Kaan Demirören, Demirören Medya Grubu CEO'su Mehmet Soysal, genç çifti bu mutlu gününde yalnız bırakmadı.
İş dünyasının önde gelen isimlerinden iş adamı Nihat Özdemir, iş adamı Alican Ulusoy, Merva Ulusoy, Tülay Ulusoy da Demirören ve Kalyoncu ailelerinin mutluluklarını paylaştı.

(FOTOĞRAF)

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