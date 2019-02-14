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Yeliz Yeşilmen'den aşk paylaşımı: Sadece benim fedakarlığım ile...

MAGAZİN HABERLERİ  | 14.02.2019 16:51 | Son Güncelleme

Yeliz Yeşilmen eşi Ali Uğur Akbaş için romantik bir paylaşım yaptı. Ancak Yeşilmen eşini sevdi mi yerdi mi anlaşılmadı. Ünlü ismin paylaşımı olay oldu.

Yeliz Yeşilmen'den aşk paylaşımı: Sadece benim fedakarlığım ile...

Yeliz Yeşilmen'den 9'uncu evlilik yıldönümünde eşi Ali Uğur Akbaş'a mesaj...

Sosyal medya hesabından eşi ile fotoğraflarını paylaşan Yeşilmen "Tam tamına 17 yıldır aynı yastığa baş koyduk. Ne badireler, savaşlar verdik, ne acılar çektik doğrudur. Bugün bizim 9. Evlilik yıldönümümüz ama beraberlik 17 yıl oldu.

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Çok zor iki yabancı insanın birbirine 17 yıl tahammül etmesi.

Burada 'yuvayı dişi kuş yapar' sözü geliyor aklıma. Ve yüzde yüz bu gerçek, sadece benim fedakarlığım ile 17 yıl oldu. Nice yıllara hayırlı ve sevgi dolu yıllara Ali. Her zaman,her konuda arkanda oldum biliyorsun mütevazı olamam, çok şanslısın Ali. Sen bunu daha iyi bilirsin çocuklarımın babası nice yıllara... " yazdı.


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