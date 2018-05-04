Yeliz Yeşilmen'den photoshop açıklaması! 'Video 10 kilo fazla gösterir'

Geçtiğimiz günlerde eşinin atletli fotoğrafını Instagram'da paylaşarak olay yaratan Yeliz Yeşilmez bu kez Photoshop'lu fotoğraflarıyla gündemde.

'Video 10 kilo fazla gösterir'

1 / 55 Yeliz Yeşilmen çıktığı alışveriş turu sırasında çekilen fotoğrafını Instagram sayfasında paylaştı. Yeşilmen yorumlara kapattığı fotoğrafının altına "Spor sonuçlarını görmek hoşuma gidiyor ama dar kıyafetlerde ortaya çıkıyor spor sonucu" notunu düşünce olanlar oldu.

2 / 55 Sosyal medya kullanıcıları Yeliz Yeşilmen'in fotoğrafına photoshop uyguladığını iddia ettiler. Oyuncu, hakkındaki iddialara çektiği video ile yanıt verdi ve 'Video 10 kilo fazla gösteriyor' dedi."Dünkü bu kıyafetli fotoğraf 'hileli' diye tüm sitelerde çıktı. Buyrun video. Her şey gerçek. Video ve fotoğraf arasında minik değişiklik olabilir zaten fotoğraf ve video birebir olamaz. Video hep 10 kilo fazla gösterir. Buna rağmen video bakın fark yok. Utanın! Her yaptığım olay. Kabul edin yada etmeyin her şey orijinal. Sadece renk açtım. Ve tabi ki poz ile canlı video tüm dünyada ve herkeste farklı olur, normal. Her şey ortada kabul edin taş taş!"

3 / 55 Yeliz Yeşilmen birkaç gün önce de bu fotoğrafı paylaşmıştı...

4 / 55 Ebru Şallı, spor yaparken çektiği fotoğrafı Instagram sayfasında takipçileri ile paylaştı.

5 / 55 Şallı, aynı fotoğrafın photoshop'suz halini hikaye bölümünde paylaşınca olanlar oldu.

6 / 55 İki fotoğraf arasındaki fark, dikkatli gözlerden kaçmazken; Ebru Şallı'nın takipçileri 'photoshop'u iyice abartmışsın' şeklinde yorum yaptılar.

7 / 55 Kim Kardashian, Instagram'da yaptığı son paylaşımlarından birinde Photoshop'un ayarını kaçırınca, sosyal medyada alay konusu oldu.ABD’li reality şov yıldızı Kim Kardashian, dün ABD genelinde düzenlenen silahlanma karşıtı gösterilere destek olmak için sokağa çıktı.

8 / 55 Desteğini sosyal medyada duyurmak için bir de fotoğraf paylaşan Kardashian, fotoğraf üzerindeki yapılan oynamalarla dikkat çekti.37 yaşındaki Kardashian, Photoshop'un dozunu kaçırınca arkasındaki aracı şekilden şekle soktu. Dikkatli takipçilerinin gözünden kaçmayan detay, sosyal medyada 'Ne yaptın Kim' esprilerine neden oldu.

9 / 55 Birçok kullanıcı ise gösterilere destek olduğunu söyleyen Kardashian’ın, böyle bir konudaki fotoğrafta bile ince görünmekle uğraşmasını eleştirdi.

10 / 55 PHOTOSHOP'LU OZAN! Photoshop'lu ünlüler kervanına Ozan Güven de katıldı.

11 / 55 Bir araba markasının yüzü olan Ozan Güven bu fotoğrafını Instagram'da paylaştı. Güven'in uzayan boyu ve incelen bacakları dikkatlerden kaçmadı.

12 / 55 Mart’ta 18 yaşına girecek olan Aleyna Tilki’den Malibu pozları... İngilizcesini geliştirmek için Amerika'ya giden Aleyna Tilki adından söz ettirmeye devam ediyor.

13 / 55 Genç yaşına rağmen büyük başarı elde eden Aleyna Tilki'nin paylaşımları olay oldu. Tilki'nin son fotoğraflarına sosyal medya kullanıcıları “Photoshop'u abartmış, 2 ayda hem uzamış hem de zayıflamış” yorumunda bulundu.

14 / 55 Photoshop iddialarına Tilki şu yanıtı verdi: “Fotoğraflarımda da o kadar güzelim ki demek ki gerçek olduğuna inanamıyorlar. Bir tane filtre yok fotoğrafımda çatlayın.”

15 / 55 Eda Taşpınar, Miami'de çekilen fotoğrafını Instagram'da takipçileri ile paylaştı.

16 / 55 Birçok ünlü isim gibi Taşpınar da fotoğrafı önce Photoshop'tan geçirdi!

17 / 55 Eda Taşpınar'ın fotoğrafındaki değişim dikkatli gözlerden kaçmadı.

18 / 55 İbrajim Tatlıses'in kızı Dilan Instagram'da paylaştığı fotoğrafla sosyal medya kullanıcılarının diline düştü.

19 / 55 Belini inceltmeye çalışan Dilan, etrafında ne varsa yamulttu! Fotoğraftaki detaylar dikkatli gözlerden kaçmadı...

20 / 55 Yayın dünyasının en saygın dergilerinden birinde bir Photoshop skandalına imza atıldı... Yayınlanıp piyasaya çıkmadan önce gözden kaçan bu hatada Oprah Winfrey, üç tane eli varmış gibi, Reese Witherspoon da üç tane bacağı varmış gibi görünüyor.

21 / 55 Vanity Fair dergisi geleneksel Hollywood özel sayısı hazırladı. 24'üncü kez hazırlanan bu özel sayı için de hepsi de son dönemlerde Altın Küre başta olmak üzere birçok ödüle değer görülen bazıları Oscar'a aday gösterilen ünlüler ünlü fotoğrafçı Annie Leibovitz'in objektifinin karşısına geçti.

22 / 55 Ancak 64 TV yıldızı Oprah Winfrey'in, Reese Witherspoon ve Tom Hanks ile birlikte yer aldığı bir pozdaki hata, kimsenin gözünden kaçmadı. Witherspoon'un Winfrey'in dizinde oturduğu pozda, ünlü TV yıldızının üç tane eli olduğu görülüyor. Üstelik bu hata dergi yayınlanmadan önce gözden kaçtı. Durum ortaya çıkınca da sosyal medyada hem eleştiri hem de espri konusu oldu.

23 / 55 Bir başka pozda ise 41 yaşındaki Reese Witherspoon, sanki üç tane bacağı varmış gibi görünüyor. Reese Witherspoon ile Oprah Winfrey de konuyla ilgili sosyal medyada esprili yorumlar paylaştı. Reese Witherspoon, Twitter sayfasında "Evet... Sanırım herkes artık biliyor. Benim üç tane bacağım var. Umarım beni olduğum gibi kabul edebilirsiniz" mesajını yazdı. Winfrey de "Evet senin üçüncü bacağını kabul ediyorum. Senin de benim üçüncü elim olduğunu biliyorsun" diye yazdı.

24 / 55 Ebru Şallı, yüzü olduğu markanın çekimleri için objektif karşısına geçti. Şallı, çekimden bir kareyi de sosyal medya hesabında takipçileri ile paylaştı.

25 / 55 Daha önce de Ebru Şallı'nın sosyal medya hesabında paylaştığı fotoğrafa Photoshop uyguladığı ortaya çıkmış, Şallı alay konusu olmuştu.Eski manken, gelen yorumların ardından çareyi o fotoğrafı silmekte bulmuştu...Gelin görün ki, hileli fotoğraf paylaşan tek isim Ebru Şallı değil!İşte gözden kaçmayan o fotoğraflar...FOTOĞRAF: INSTAGRAM

26 / 55 Ebru Şallı kural bozmadı, fotoğrafını paylaşmadan önce Photoshop'tan geçirdi...

27 / 55 Bacak boyunu uzatan Ebru Şallı, duvarları yamulttu. Fotoğraftaki değişim dikkatli bakışlardan kaçmadı!FOTOĞRAF: INSTAGRAM

28 / 55 Şarkıcı Koray Avcı'nın sakalsız fotoğrafını görenler şaşkına uğradı!Şarkılarıyla adından sıkça söz ettiren Koray Avcı, bir hayranının kendisine gönderdiği Photoshop'lu fotoğrafını sosyal medyadan paylaştı.FOTOĞRAF: INSTAGRAM

29 / 55 Bir hayli değişen Avcı paylaştığı fotoğrafın altına: 'Ulan insafsızlar! Böyle Photoshop mu olur? Bir kere benim dudağım bu kadar küçük mü? Çenem bu kadar küçük mü? Söyleseydiniz sakalsız bir fotoğraf atardım size... Hakikaten kötüymüş! Unutun, o sakalı kesmem...' notunu yazdıFOTOĞRAF: INSTAGRAM

30 / 55 Sevilen oyuncu Hatice Şendil 'in yaptığı Photoshop dikkatli takipçilerinin gözünden kaçmadı.FOTOĞRAF: INSTAGRAM

31 / 55 Bordo bir abiye giyen Şendil, biraz daha zayıf görünmek için evin tırabzanlarını yamulttu.FOTOĞRAF: INSTAGRAM

32 / 55 Şendil'in uyguladığı Potoshop takipçileri tarafından 'amatör bir çalışma' olarak yorumlandı.FOTOĞRAF: INSTAGRAM

33 / 55 Photoshop'lu fotoğraf modasına ünlü sunucu Özlem Yıldız da uydu. FOTOĞRAF: INSTAGRAM

34 / 55 Modacı Fidan Şimşek'in atölyesinde kıyafet deneyen Yıldız, çektiği fotoğrafı Instagram'da paylaştı. FOTOĞRAF: INSTAGRAM

35 / 55 Fotoğrafa Photoshop uygulayan Yıldız, aynadaki yansımayı unutunca ortaya bu görüntü çıktı...FOTOĞRAF: INSTAGRAM

36 / 55 Buse Terim'in fotoğrafındaki ayrıntıyı fark edebildiniz mi?FOTOĞRAF: INSTAGRAM

37 / 55 Fotoğrafın sağ tarafında ince bir ayar mevcut!FOTOĞRAF: INSTAGRAM

38 / 55 Gamze Keçeli'nin stüdyo pozu da Photoshop'tan nasibini almış...FOTOĞRAF: INSTAGRAM

39 / 55 Yoksa arka taraftaki kapı neden yamulsun ki?FOTOĞRAF: INSTAGRAM

40 / 55 Hande Ataizi fotoğrafı paylaşmadan önce düzenlemiş...FOTOĞRAF: INSTAGRAM

41 / 55 Sol taraftaki eğilim bunun ispatı...FOTOĞRAF: INSTAGRAM

42 / 55 Ebru Şallı'nın Photoshop yardımıyla boyunu uzatması dikkatlerden kaçmadı.

43 / 55 Ebru Şallı daha önce de paylaştığı bir fotoğrafta kapıları yamultunca alay konusu olmuştu...

44 / 55 Geçtiğimiz hafta eşinin atletli fotoğrafını Instagram'da paylaşarak olay yaratan Yeliz Yeşilmez bu kez Photoshop'lu fotoğraflarıyla gündemde.

45 / 55 Yeliz Yeşilmen'in fotoğrafına yaptığı uygulamalar Photoshopfail1'in gözünden kaçmadı.

46 / 55 Yeşilmen bu fotoğrafta belini daha ince göstermek için kapıyı yamultmuş...

47 / 55 Fotoğraflarını paylaşmadan önce Photoshop'tan geçiren ünlüler kervanına Deniz Akkaya da katıldı.FOTOĞRAF: INSTAGRAM

48 / 55 Akkaya'nın belini inceltmeye çalışırken duvarları yamultması 'photoshopfail'den kaçmadı. Eski manken sosyal medyada çok konuşulan fotoğrafının ardından "Hayat böyle şeylerle güzel. Espri kaldırmak hele espri yeteneği ile birleşirse tadından yenmez. Kişisel saldırı olmadığı sürece her zaman varım" dedi.FOTOĞRAF: INSTAGRAM

49 / 55 İngiliz kraliyet ailesinin en gözde üyeleri Prens William, eşi Cambridge Düşesi Kate Middleton ve iki çocuklarıyla birlikte bir Noel tebriki yayınladı. O kartpostaldaki hata şahin bakışlı kraliyet ailesi hayranlarının gözünden kaçmadı. Bu durum ailenin sıkı takipçilerine "Bari size yapmasalardı bunu" dedirtti.

50 / 55 Prens William, Kate Middleton ile çocukları Prens George ve Prenses Charlotte'un, geleneksel Noel kutlaması için verdikleri poz geçen haftadan bu yana çok konuşuluyor. Ailenin hayranları tarafından sıkı sıkıya incelenen kartpostalda dikkatli takipçilerin gözünden kaçmayan çarpıcı bir hata vardı. Kate Middleton da Photoshop kurbanı olmuştu. "Acaba gelecek yıl dünyaya gelecek olan üçüncü bebek erkek mi" sorusuna neden olan mavi ağırlıklı giysileri içinde objektife gülümseyen mutlu aile, son dönemde birçok ünlünün mağdur olduğu abartılı Photoshop uygulamasından etkilendi. Fotoğrafa öyle bir Photoshop uygulanmıştı ki Kate Middleton'ın sağ kolunun yerinde yeller esiyordu. Kensington Sarayı'nın resmi Twitter hesabında paylaşılan poza sosyal medya kullanıcılarından çok sayıda yorum yağdı. Bir kullanıcı "Kate'in sağ kolu nerede" mesajını yazarken birçok kişi de "Kate Middleton'ın kayıp kolunu bulmak için dilekçe yazıp imza kampanyası düzenlemeyi" öneren esprili yorumlar yaptı.

51 / 55 'Aile Arasında'nın oyuncularından Demet Evgar, filmin galasında Cengiz Abazoğlu imzalı bir kıyafet giydi.Evgar, fotoğrafını da Instagram sayfasında takipçileri ile paylaştı.FOTOĞRAF: INSTAGRAM

52 / 55 Kısa bir süre sonra ünlü modacı da aynı fotoğrafı kendi Instagram sayfasında yayınladı.Demet Evar'ın belini incelten, elbisenin kırışıklıklarını düzelten Cengiz Abazoğlu'nun fotoğrafa uyguladığı Photoshop gözlerden kaçmadı!FOTOĞRAF: INSTAGRAM

53 / 55 Oyuncu Burcu Kıratlı'nın yaptığı paylaşım günler sonra olay oldu.FOTOĞRAF: INSTAGRAM

54 / 55 Sevilen oyuncu Burcu Kıratlı sosyal medya hesabından bir fotoğraf yayınladı. Düzgün fiziğiyle dikkat çeken Kıratlı'nın fotoğrafına beğeni yağdı.FOTOĞRAF: INSTAGRAM