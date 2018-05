Yeliz Yeşilmen'den photoshop açıklaması! 'Video 10 kilo fazla gösterir'

2 / 55

Sosyal medya kullanıcıları Yeliz Yeşilmen'in fotoğrafına photoshop uyguladığını iddia ettiler. Oyuncu, hakkındaki iddialara çektiği video ile yanıt verdi ve 'Video 10 kilo fazla gösteriyor' dedi."Dünkü bu kıyafetli fotoğraf 'hileli' diye tüm sitelerde çıktı. Buyrun video. Her şey gerçek. Video ve fotoğraf arasında minik değişiklik olabilir zaten fotoğraf ve video birebir olamaz. Video hep 10 kilo fazla gösterir. Buna rağmen video bakın fark yok. Utanın! Her yaptığım olay. Kabul edin yada etmeyin her şey orijinal. Sadece renk açtım. Ve tabi ki poz ile canlı video tüm dünyada ve herkeste farklı olur, normal. Her şey ortada kabul edin taş taş!"