Yeliz Yeşilmen eski günlerine döndü!
Evlendikten sonra aldığı kilolar nedeniyle başka bir kimliğe bürünün Yeliz Yeşilmen, aldatıldığı yönünde çıkan haberler sonrası kilo verip eski günlerine döndü.
İş adamı Ali Uğur Akbaş ile evlendikten sonra kiloları alıp başını giden Yeliz Yeşilmen, verdiği bir röportajda "Kocamın parasını çatır çatır yiyorum." demişti. Doğum sonrası aldığı kiloları veremeyen Yeşilmen, aldatıldığı yönünde çıkan haberler sonrası radikal karar alıp kendini spora verdi.
Yeliz Yeşilmen eski formuna kavuştu
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İş adamı Ali Uğur Akbaş ile evlendikten sonra kiloları alıp başını giden Yeliz Yeşilmen, verdiği bir röportajda "Kocamın parasını çatır çatır yiyorum." demişti.
oğum sonrası aldığı kiloları veremeyen Yeşilmen, aldatıldığı yönünde çıkan haberler sonrası radikal karar alıp kendini spora verdi.
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Spor yapmaya başladıktan sonra yazın aldığı kiloları veren Yeliz Yeşilmen, mankenlik günlerindeki haline geri döndü.
Yeliz, Instagram'dan yeni haliyle fotoğraflar paylaşmayı da ihmal etmedi.
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Kocasının müstehcen fotoğraflar yolladığı iddia edilmişti
Yeliz Yeşilmen'in geçtiğimiz haftalarda kocası Ali Uğur Akbaş tarafından aldatıldığı haberleri çıkmıştı. Akbaş'ın Instagram'dan kadınlara müstehcen fotoğraflar yolladığı iddia edilmiş, Yeliz ise bu iddiaları reddetmişti.
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