Yeliz Yeşilmen eski günlerine döndü!

İş adamı Ali Uğur Akbaş ile evlendikten sonra kiloları alıp başını giden Yeliz Yeşilmen, verdiği bir röportajda "Kocamın parasını çatır çatır yiyorum." demişti. Doğum sonrası aldığı kiloları veremeyen Yeşilmen, aldatıldığı yönünde çıkan haberler sonrası radikal karar alıp kendini spora verdi.