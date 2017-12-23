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Yeliz Yeşilmen eski günlerine döndü!

MAGAZİN HABERLERİ | 23.12.2017 16:32 | Son Güncelleme 10 saat önce

Evlendikten sonra aldığı kilolar nedeniyle başka bir kimliğe bürünün Yeliz Yeşilmen, aldatıldığı yönünde çıkan haberler sonrası kilo verip eski günlerine döndü.

İş adamı Ali Uğur Akbaş ile evlendikten sonra kiloları alıp başını giden Yeliz Yeşilmen, verdiği bir röportajda "Kocamın parasını çatır çatır yiyorum." demişti. Doğum sonrası aldığı kiloları veremeyen Yeşilmen, aldatıldığı yönünde çıkan haberler sonrası radikal karar alıp kendini spora verdi.

Yeliz Yeşilmen eski formuna kavuştu

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İş adamı Ali Uğur Akbaş ile evlendikten sonra kiloları alıp başını giden Yeliz Yeşilmen, verdiği bir röportajda "Kocamın parasını çatır çatır yiyorum." demişti.

İş adamı Ali Uğur Akbaş ile evlendikten sonra kiloları alıp başını giden Yeliz Yeşilmen, verdiği bir röportajda "Kocamın parasını çatır çatır yiyorum." demişti.
oğum sonrası aldığı kiloları veremeyen Yeşilmen, aldatıldığı yönünde çıkan haberler sonrası radikal karar alıp kendini spora verdi.
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Spor yapmaya başladıktan sonra yazın aldığı kiloları veren Yeliz Yeşilmen, mankenlik günlerindeki haline geri döndü.

Spor yapmaya başladıktan sonra yazın aldığı kiloları veren Yeliz Yeşilmen, mankenlik günlerindeki haline geri döndü.
Yeliz, Instagram'dan yeni haliyle fotoğraflar paylaşmayı da ihmal etmedi.
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Kocasının müstehcen fotoğraflar yolladığı iddia edilmişti

Kocasının müstehcen fotoğraflar yolladığı iddia edilmişti
Yeliz Yeşilmen'in geçtiğimiz haftalarda kocası Ali Uğur Akbaş tarafından aldatıldığı haberleri çıkmıştı. Akbaş'ın Instagram'dan kadınlara müstehcen fotoğraflar yolladığı iddia edilmiş, Yeliz ise bu iddiaları reddetmişti.
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Okuyucu Yorumları 3 yorum
Kocası da aşırı yakışıklı, uzaktan bakınca aynı Tom Cruise ama yakından İlyas Salman Ahahhaha :)
bu kız zaten hiçbir zaman çıtı pıtı incecik bi kız değildi ki. hep etine dolgundu. kilo almaya müsait olduğundan doğumları da hep kiloluydu gayet normal yani.
ozmn bosaniyor demekki
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