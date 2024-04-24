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Yeliz Yeşilmen görünce kendini tutamadı! "Hadise, kızım çok seksisin"

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
24.04.2024 14:57
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Son günlerde sahne tarzıyla adından söz ettiren Hadise yine iddialı bir seçim yaptı. Hadise'yi gören Yeliz Yeşilmen ise "Hadise, kızım çok seksisin, üstüne tanımıyorum!" dedi.

Yeliz Yeşilmen görünce kendini tutamadı! "Hadise, kızım çok seksisin"

Dekolteli sahne kostümleri giymesi nedeniyle eleştirel yorumlar alan Hadise son günlerde gündemden düşmüyor.

Hadise kendisine gelen yorumlara inat tarzından ödün vermiyor. Şarkıcıya destek olan Yeliz Yeşilmen Hadise'nin son sahne kostümünü görünce dayanamadı.

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"Dekolte giymesini Hadise'ye yakıştırıyorum" diyen Yeşilmen devamında ise şunları söyledi:

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"Hadise dışındaki diğer insanlarda bence irrite edici duruyor. Çünkü sahne şov yapmadan sadece soyunup durmak değil. O kıyafetleri giyiyorlarsa, onun altında bir şov olması lazım. Sahnede bir şov olması lazım ki kıyafet basit durmasın. Üzgünüm, Hadise dışındaki herkeste çok basit duruyor. Amaç soyunmak değil, amaç şov; anlayın artık! Hadise, kızım çok seksisin, üstüne tanımıyorum!"

Vitrin


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Anahtar Kelimeler:
Yeliz Yeşilmen Hadise dekolte
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