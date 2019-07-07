Yeliz Yeşilmen'in jakuzi keyfi

Şarkıcı ve oyuncu Yeliz Yeşilmen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor.

Adanalı iş adamı Ali Uğur Akbaş'la evlendikten sonra Adana'ya yerleşen sunucu ve oyuncu Yeliz Yeşilmen, kızı ile birlikte Fethiye'de tatil yapıyor. Eğlenceli karelerini sosyal medya hesabından paylaşan Yeşilmen, bu kez jakuzi keyfi yaptığı anları takipçileriyle paylaştı.

Kızıyla birlikte jakuzide poz veren Yeşilmen'in paylaşımları kısa sürede çok sayıda yorum ve beğeni aldı.



