MAGAZİN

Yeliz Yeşilmen'in jakuzi keyfi

MAGAZİN HABERLERİ  | 07.07.2019 14:59 | Son Güncelleme

Son dönemde ünlüler arasında moda olan küvette ve jakuzide poz verme trendine Yeliz Yeşilmen de dahil oldu. Yeşilmen tatildeki özel anlarını takipçileriyle paylaştı.

Yeliz Yeşilmen'in jakuzi keyfi

Şarkıcı ve oyuncu Yeliz Yeşilmen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor.

Adanalı iş adamı Ali Uğur Akbaş'la evlendikten sonra Adana'ya yerleşen sunucu ve oyuncu Yeliz Yeşilmen, kızı ile birlikte Fethiye'de tatil yapıyor. Eğlenceli karelerini sosyal medya hesabından paylaşan Yeşilmen, bu kez jakuzi keyfi yaptığı anları takipçileriyle paylaştı.

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Kızıyla birlikte jakuzide poz veren Yeşilmen'in paylaşımları kısa sürede çok sayıda yorum ve beğeni aldı.

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