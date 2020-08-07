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Yeliz Yeşilmen'in korku anları! Kızı kaynar suyla yandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.08.2020 10:05 | Son Güncelleme

Ünlü şarkıcı Yeliz Yeşilmen'in 10 yaşındaki kızı, çaydanlıktan dökülen kaynar suyla yandı. Instagram hesabından korku dolu anları anlatan Yeşilmen, kızının yürek yakan son halini de paylaştı.

Yeliz Yeşilmen'in korku anları! Kızı kaynar suyla yandı

Geçen aylarda eşiyle yaşadığı sorunlar nedeniyle, “Sonumun Bergen gibi olmasını istemiyorum” diyerek video çeken Yeliz Yeşilmen, dün korkunç bir kaza yaşadı. Yeşilmen’in 10 yaşındaki kızının bacağına kaynar su döküldü.

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Takipçileriyle her anını paylaşan Yeşilmen, olaydan iki saat sonra video yayınlayarak yaşadıklarını anlattı. Ağlamaktan gözlerinin şiştiğini belirten Yeşilmen, “Asya’mın bacaklarına ocaktaki demlik döküldü. Rabbim korusun çok büyük tehlike atlattık. Göz nazar burdan çıktı sanırım. Bunla bitmiş olsun. Allahtan yan masada krem vardı 2 dakikada müdahale ettik. Allah kimseye yaşatmasın” dedi.

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KIZI İÇİN KURAN OKUTTU

Yeşilmen’in haastaneye kaldırılan kızının bacakları sargıyal alınırken, bir ay boyunca suyla teması yasaklanan küçük kız dinlenmesi için evine gönderildi. Tatil yaptıkları otele geldikten sonra Kuran okutan Yeşilmen, sürekli yanında Kuran taşıdığını ve fırsat buldukça okuduğunu söyledi.

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