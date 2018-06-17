Yeliz Yeşilmen'in son görüntüsü şaşkınlık uyandırdı

Yaz sezonunu Çeşme’de açan Yeliz Yeşilmen'in paylaştığı son fotoğraf ve tatilde çekilen fotoğrafları arasındaki fark ise görenleri şaşırttı.
Yeliz Yeşilmen
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Yaz sezonunu Çeşme'de açan Yeliz Yeşilmen'in paylaştığı fotoğraf ve tatilde çekilen fotoğrafları arasındaki fark görenleri şaşırttı.
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ESKİ HALİNDEN ESER KALMADI
Birkaç gündür Çeşme'de tatil yapan Yeliz Yeşilmen, aldığı kilolarıyla görenleri şaşırttı.
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Yeşilmen, kızı Asya Tuana ve oğlu Birbey Ali ile birlikte denize girdi.
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Deniz çıkışı objektifler tarafından görüntülenen Yeşilmen, hem kiloları hem de selülitleriyle, eski görünümünden eser kalmadığını gözler önüne serdi.
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FOTOĞRAFLARINDA PHOTOSHOP MU YAPIYOR?
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Bunun yanı sıra Yeliz Yeşilmen'in sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımlara photoshop uyguladığı iddia edilmişti.
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