Yeliz Yeşilmen'in son görüntüsü şaşkınlık uyandırdı

Yaz sezonunu Çeşme’de açan Yeliz Yeşilmen'in paylaştığı son fotoğraf ve tatilde çekilen fotoğrafları arasındaki fark ise görenleri şaşırttı.

Yeşilmen, kızı Asya Tuana ve oğlu Birbey Ali ile birlikte denize girdi.

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Deniz çıkışı objektifler tarafından görüntülenen Yeşilmen, hem kiloları hem de selülitleriyle, eski görünümünden eser kalmadığını gözler önüne serdi.