MAGAZİN

Yeliz Yeşilmen'in son görüntüsü şaşkınlık uyandırdı

MAGAZİN HABERLERİ  | 17.06.2018 12:48 | Son Güncelleme

Yeliz Yeşilmen, daha önce bir alışveriş merkezinde spor sonrası çekilmiş olan fotoğrafını yayınlamıştı. Paylaşılan fotoğrafın 'hile' olduğu iddiasına kızan Yeşilmen, ''Her şey ortada kabul edin taş taş'' ifadelerini kullanmıştı.

Yaz sezonunu Çeşme’de açan Yeliz Yeşilmen'in paylaştığı son fotoğraf ve tatilde çekilen fotoğrafları arasındaki fark ise görenleri şaşırttı.

Yeliz Yeşilmen

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Yaz sezonunu Çeşme'de açan Yeliz Yeşilmen'in paylaştığı fotoğraf ve tatilde çekilen fotoğrafları arasındaki fark görenleri şaşırttı.
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ESKİ HALİNDEN ESER KALMADI

ESKİ HALİNDEN ESER KALMADI
Birkaç gündür Çeşme'de tatil yapan Yeliz Yeşilmen, aldığı kilolarıyla görenleri şaşırttı.
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Yeşilmen, kızı Asya Tuana ve oğlu Birbey Ali ile birlikte denize girdi.
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Deniz çıkışı objektifler tarafından görüntülenen Yeşilmen, hem kiloları hem de selülitleriyle, eski görünümünden eser kalmadığını gözler önüne serdi.
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FOTOĞRAFLARINDA PHOTOSHOP MU YAPIYOR?

FOTOĞRAFLARINDA PHOTOSHOP MU YAPIYOR?
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Bunun yanı sıra Yeliz Yeşilmen'in sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımlara photoshop uyguladığı iddia edilmişti.
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