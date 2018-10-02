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Yeliz Yeşilmen: Ölümden döndük!

MAGAZİN HABERLERİ  | 02.10.2018 15:27 | Son Güncelleme

Oyuncu-sunucu Yeliz Yeşilmen, sosyal medya hesabından ölümden döndüğünü açıkladı. Yeşilmen, "Dün gece elektrik kaçağından ölüyorduk, çok büyük hayati tehlike atlattık" dedi

Yeliz Yeşilmen: Ölümden döndük!

Ali Uğur Akbaş ile evlendikten sonra, oraya yerleşen Yeliz Yeşilmen, evinde çıkan elektirik kaçağı yüzünden ölümden döndüğünü açıkladı. İki çocuk annesi Yeşilmen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla takipçilerini korkuttu.

Yeliz Yeşilmen ölümden döndüğünü şu sözlerle açıkladı:

"Arkadaşlar çok merak etmişsiniz beni. Olaylar Olaylar. Gözlerden nazarlardan dolayı neler yaşadım anlatamam. O yüzden dudağım bile uçukladı. Arkadaşlar şu eve geldiğimden beri, yılanlar çıktı, tavan çöktü. Dün elektirik kaçağından ölüyorduk resmen çocuklarımla. Çok büyük bir hayati tehlike atlattık'' dedi.

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"CANLI BOMBANIN ÜZERİNDE YAŞIYORMUŞUZ"

Yeliz Yeşilmen, korkutan olay sonrası elektirik tesisatını tamir ettirmek için ekip çağırdı. Arızanın toprak altından geldiğini söyleyen Yeşilmen, "Resmen canlı bombanın üzerinde yaşıyormuşuz, Allah korudu" dedi.

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