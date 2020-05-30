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Yeliz Yeşilmen 'Sonumun Bergen gibi olmasını istemiyorum' demişti! Açıklama geldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.05.2020 11:57 | Son Güncelleme

Yeliz Yeşilmen geçtiğimiz hafta sosyal medya hesabında ağlayarak bir video yayınlamış ve 'Sonumun Bergen gibi olmasını istemiyorum' demişti. Yeşilmen, Kanal D'de yayınlanan 2. Sayfa programına bağlandı ve o sözlerine açıklık getirdi...

"Çok yeni olan şeyler değil. Bizim 16-17 yıl oldu birlikteliğimiz. Zaman zaman her ailede olduğu gibi geçimsizlikler oluyor. Ben bir insanım. Bir kalbim var. Aslında aşırı duygusal bir insanım. O da yaşanılan bir şeyin ardından bir patlama. Aslında o bir kadının çığlığı. Çığlığını kocasına duyurma çabası."

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"Hala aynı evde yaşıyoruz. Bu konuyla ilgili çok detay söyleyemem ama neticede bir kadının dolup patlamasında ağzından her şey çıkabilir. Aynı evde yaşıyoruz. Bir takım sorunlarımız oldu. Belki bu çığlığımla kendimi başta kocama duyurmuşumdur."

İşte Yeliz Yeşilmen'in açıklamaları...

"Bugün erkeklere sorduğunuz zaman 'her evde şiddet var' derler, kadınlar da bunu sineye çeker. Siz sorun 'e ne olacak ki, bir telefon fırlattım' diyecekler. Fiziksel şiddet var, psikolojik şiddet var... Var da var! Benim parkinson annesi babam, yaşlı bir annem var. Benim arkamdaki tek gücüm medyam. Benim üzülmem, ağlamam neden bu kadara ayıp."
"Kocamı zan altında bırakmam istemiyorum. İstesem daha farklı şeyler söylerdim. Aramda yaşadığım sorunlar var ama Bergen'e bunu yaşatan adamın karaktersizliği ile kocamı bir tutamam. Sinirle ağzımdan başka şeyler çıkmış olabilir ama durup dururken mi çıktı, hayır bir yaşanmışlıkla çıktı."
"Abartmış olabilirim, kimseyi zan altında bırakmak istemem. Yaşanmış ve çözülemeyen sorunlarım var.Belki de, defalarca o kol kırıldı, yen içinde kaldı. Kim nereden bilebilir ki? Yargıya intikal etmiş bir sürü şey var."
"Ali Bey ile hala evliyim. Çocuklarım var. 'Şiddet gördüm mü?' Bunları söylemem bana hiç yakışmaz, detay vermem bana yakışmaz. Ben elimde bir şey olmadan bir şey söylemem. 'Her evlilikte şiddet oluyormuş' öyle söylüyorlar..."
"16 yıllık bir ilişki... Giden bir dakikanın bile bir hatrı var. Benim hayatımda 3. kişiden dolayı bir sorun yok. Kişisel çatışmam var, çözmeye çalıştığım sorunlarım var. Umarım çözmeyi başarırım."
"Videoyu paylaştıktan sonra bana çok kızdı. 'Beni rezil ettin, beni bitirdin, neden böyle yaptın' dedi. Ben aşk evliliği yaptım. Aşkımın peşine gittim. Şuanda da çocuklarımın peşine gidiyorum. Bazı insanların kendine çeki düzen vermesi lazım. Kadınları bu kadar incitmemeliler."
"Videoyu paylaştıktan sonra bana çok kızdı. 'Beni rezil ettin, beni bitirdin, neden böyle yaptın' dedi. Ben aşk evliliği yaptım. Aşkımın peşine gittim. Şuanda da çocuklarımın peşine gidiyorum. Bazı insanların kendine çeki düzen vermesi lazım. Kadınları bu kadar incitmemeliler."
"Evlendiğim günden beri çalışıp, paramı kazanıyorum. Biraz çekildim ama bırakmadım. Paramı, ekmeğimi taştan çıkardım. Ali değil, kimseye muhtaç değilim."
"Aynı evde aynı çatı altındayız. Çocuklarım için tırnaklarımla kazırım her yeri. Bergen konusuna inanılmaz takmış, bu konuda çok öfkeli. Onun bir de siyasi çevresi var ya rezil olduğunu düşünüyor. Eğer rezil etmek isteseydim daha kötü şeyler yapabilirdim, yapmadım!"
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