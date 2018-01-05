MAGAZİN

Yeliz Yeşilmen'in eşinden programcılara tehdit

MAGAZİN HABERLERİ | 05.01.2018 11:45 | Son Güncelleme 5 saat önce

Şarkıcı ve oyuncu Yeliz Yeşilmen'in eşi Ali Uğur Akbaş, atletli pozunun canlı yayında yorumlanması üzerine 'Söylemezsem Olmaz' yapımcılarına ve yorumcularına tehditler savurdu.

Yeliz Yeşilmen'in eşinden programcılara tehdit

Sözcü'de yer alan habere göre bir döneme damga vuran isimlerden Yeliz Yeşilmen’in eşinin atletli fotoğrafını paylaşması sosyal medyada en çok konuşulan konu olmuştu.

TEHDİTLER SAVURDUĞU ÖNE SÜRÜLDÜ

Tüm magazin programlarında konuşulan bu konuyla ilgili Yeliz Yeşilmen’in eşi Ali Uğur Akbaş’ın Söylemezsem Olmaz yapımcılarına ve yorumcularına tehditler savurduğu öne sürüldü.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAKLAR
Ali Uğur Akbaş’ın tehditlere sessiz kalmayan ekip, Akbaş hakkında suç duyurusunda bulunacağını canlı yayında açıkladı.

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
BİR KADIN KOCASINI VEZİR DE EDER, REZİL DE....boşuna dememiş büyüklerimiz. Adam rezil oldu :)
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