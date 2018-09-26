Yelken: 4. Uluslararası Rodosto Cup

TEKİRDAĞ (AA) - Türkiye Yelken Federasyonu, Süleymanpaşa Belediyesi ve Tekirdağ Yelken İhtisas Kulübü iş birliğinde gerçekleştirilen 4. Uluslararası Rodosto Cup yelken yarışlarının açılışı töreni yapıldı.

Yelken İhtisas Kulübü'nde düzenlenen törende konuşan Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat, Tekirdağ'ın Avrupa Yelken Şampiyonası'nı gerçekleştirebilecek kapasitede olduğunu söyledi.

Yelken yarışlarına katılan sporcu ve takım sayısının her sene arttığını dile getiren Eşkinat, "Umarım önümüzdeki yıl Avrupa Şampiyonası bizim şehrimizde olur. Ben bu organizasyonda emeği geçen Tekirdağ Yelken İhtisas Kulübüne, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne ve Türkiye Yelken Federasyonuna çok teşekkür ediyorum. Yarışlara katılan tüm takımlara başarılar diliyorum." diye konuştu.

Açılışta, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun ve davetliler hazır bulundu.

Türkiye'nin yanı sıra İtalya, İsveç, Sırbistan, Ukrayna ve Tayland'dan 311 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilecek yarışlar yarın başlayacak. Dört gün sürecek organizasyon, 30 Eylül Pazar günü düzenlenecek ödül töreniyle son bulacak.

