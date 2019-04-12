Yelken heyecanı Viaport Marina’da başlıyor

İSTANBUL, (DHA) - Viaport Marina, Türkiye Açıkdeniz Yarış Kulübü (TAYK) tarafından düzenlenen Fahir Çelikbaş Kupası Yat Yarışları’na ev sahipliği yapacak.

13 Nisan’da Moda’dan verilecek start ile birlikte başlayacak olan yarış, 14 Nisan’da Tuzla Körfezi’ndeki turun ardından sonra erecek. İki etap olarak düzenlenen Fahir Çelikbaş Kupası 14 Nisan’da Viaport Marina’da düzenlenecek ödül törenin ardından sonra erecek.

Yapılan yazılı açıklamada, “Yarışın ilk ayağında, 13 Nisan Cumartesi günü Moda’dan verilecek startın ardından yatlar 18 deniz millik yarışı Viaport Marina önündeki varış hattında tamamlayacaklar. İkinci ayağı 14 Nisan’da Tuzla parkurunda iki adet şamandıra yarışının takip ettiği serinin ödülleri gün sonunda yapılacak ödül töreninde sahiplerini bulacak. 13

